Інститут національної пам’яті звернувся до поліції та ГПУ через пам’ятник Жукову в Харкові

Український інститут національної пам’яті звернувся до Національної поліції та Генеральної прокуратури у зв’язку з відновленням пам’ятника в Харкові. Про це УІНП повідомив 12 липня.

Згідно з заявою, Інститут просить поліцейських порушити кримінальне провадження та розслідування обставини відновлення погруддя, а Генеральну прокуратуру – звернутися до суду з позовом до Харківської міської ради і через суд домогтися демонтажу пам’ятника.

В установі нагадують, що, згідно з законом про засудження комунізму і нацизму, комуністичною символікою є зокрема пам’ятники, присвячені людям, які обіймали керівні посади в комуністичній партії за часів СРСР.

«Георгій Жуков у січні-липні 1941 року обіймав посаду заступника народного комісара оборони СРСР, з серпня 1942 по червень 1945 року – першого заступника народного комісара оборони СРСР, у березні-липні 1946 року – заступника міністра збройних сил СРСР, з березня 1953 року по лютий 1955 року – першого заступника міністра оборони СРСР, з лютого 1955 року по жовтень 1957 року – міністра оборони СРСР. Таким чином, Георгій Жуков є особою, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР. Відповідно пам’ятник, присвячений Георгію Жукову, є символікою комуністичного тоталітарного режиму», – нагадують в Інституті.

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11 липня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам’ятник маршалу СРСР Георгію Жукову відновили. Також на сайті Харківської міської ради з’явилася інформація про те, що відновлення погруддя фінансувала партія «Опозиційний блок».

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст маршалу СРСР Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Увечері 13 червня поліція провела обшуки в квартирах двох активістів у зв’язку зі знесенням пам’ятника.