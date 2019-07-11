Кернес заявляє, що пам’ятник Жукову в Харкові відновили

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам’ятник радянському військовому діячу Георгію Жукову в Харкові відновили.

Світлини пам’ятника він оприлюднив у своєму Facebook.

«Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце», – прокоментував Кернес.

Раніше Харківська міська рада також проголосувала про повернення проспекту в місті імені Георгія Жукова – раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в рамках декомунізації.

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст маршалу СРСР Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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Увечері 13 червня поліція провела обшуки в квартирах двох активістів у зв’язку зі знесенням пам’ятника.

Згодом в Інституті національної пам’яті заявили про відсутність будь-якої правової колізії з демонтажем у Харкові пам’ятника маршалу Жукову.