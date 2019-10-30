У Дніпрі демонтували останній барельєф із зображенням Леніна – активісти

У Дніпрі демонтували останній настінний барельєф із зображенням радянського вождя Володимира Леніна. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив один зі співавторів ініціативи «Стоп совок» Кирило Дороленко.

За його словами, барельєф із зображенням Леніна помітили на фасаді гуртожитку №7 Дніпровської медичної академії. Активісти написали запит до керівництва вишу й балансоутримувач демонтував об’єкт.

Водночас, як поінформував Кирило Дороленко, цього місяця в Дніпрі на вулиці Шинній було виявлено недекомунізоване погруддя Леніна. Балансоутримувач – ДП «ЛУЧ» УТОС – також демонтував об’єкт самостійно після звернення активістів.

«У Дніпрі, за нашими підрахунками, ще є недекомунізовані об’єкти, але вони в таких місцях, що ми самі там демонтувати їх не можемо, а влада ігнорує. Наприклад, на центральному проспекті ми зафіксували серп і молот як елемент оздоблення будівлі. Є і в глибинці, на будинках культури», – сказав Кирило Дороленко.

Раніше на Дніпропетровщині через борги комунального підприємства державна виконавча служба виставила на аукціон пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року. Скульптура, виготовлена з литої бронзи вагою 6 тонн, була продана як металобрухт за ціною 500 тисяч гривень. Початкова вартість складала 385 875 гривень. У мерії Жовтих Вод заявляли, що оскаржуватимуть рішення.

Верховна Рада в квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроєкт про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

У лютому 2018 року тодішній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.