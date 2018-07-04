Активісти створили сайт «Стоп совок» про недекомунізовані об’єкти в Україні

У Дніпрі створили сайт «Стоп совок», що дозволяє інформувати про недекомунізовані об’єкти по всій Україні. Свій проект його творці, громадські активісти, презентували в середу.



Як повідомив Радіо Свобода один зі співавторів проекту Кирило Дороленко, одне із завдань сайту – зібрати базу даних про недекомунізовані об’єкти в Україні й проконтролювати їхній демонтаж.



За задумом творців, кожен відвідувач сайту може залишити відгук про таку споруду чи пам’ятник у своєму населеному пункті і таким чином посприяти в реалізації законів про декомунізацію.



«Це не просто збір інформації. По-перше, це її упорядкування. Оскільки люди знають, що я займаюсь декомунізацією, то мені скидали таку інформацію – то там об’єкт, то там. І ось з’явилась ідея, щоб це не скидали розрізнено, щоб інформація не загубилась, нехай вони одразу скидають на сайт. Уже зараз сайт обладнано лічильником об’єктів, які досі в нас у країні присутні. По-друге, коли людина написала нам про об’єкт, одразу можна вживати дії: у нас уже є підготовлене типове звернення від громадської організації і його можна відсилати – чи то на міського голову, чи на райдержадміністрацію, щоб вони це порушення усували. Якщо влада реагує, ми пишемо про це. А якщо, наприклад, дала нам формальну відповідь, «відписку», то напишемо, що влада не сприймає», – розповів Радіо Свобода Кирило Дороленко.



За інформацією творців сайту, наразі в Україні залишаються недекомунізованими ще сотні об’єктів.



«У мене, в Чечелівському районі Дніпра, я це знаю, немає жодного недекомунізованого об’єкта. Загалом у місті такі об’єкти є, на них заплющили очі. Є бюст Брежнєву на Крутогірній, є табличка на честь 50-річчя революції, є пам’ятник молодим комсомольцям, і таких об’єктів достатньо. Окрім того, у нас є на фасадах зірки й серпи. Зараз на мапі найбільша кількість об’єктів знайдена в Харкові, там щільно громада над цим працює. Київ, Рівне, Львів, Житомир, Чернівці… Навіть на Полтавщині, уявіть, знайшли недекомунізованого Леніна», – сказав Кирило Дороленко.



Як раніше підтвердили в міській комісії з питань декомунізації, у Дніпрі залишились недемонтованими близько десятка меморіальних об’єктів.

Верховна Рада в квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

У лютому 2018 року директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.