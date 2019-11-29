Інститут національної пам’яті починає працювати в Одесі: які у нього плани

Із грудня в Одесі запрацює Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті. В останні дні листопада в південне українське місто з’їдуться історики, письменники та громадські активісти – представити книги, влаштувати кінопоказ і вечірку та поспілкуватись на тему української ідентичності. Голова південного відділу обіцяє працювати із наслідками імперської пропаганди та популяризувати історію.

Український інститут національної пам'яті працює із 2006 року. Це державна інституція, яка має відновлювати та зберігати національну пам'ять, привертати увагу суспільства до української історії, вивчати етапи боротьби за відновлення державності України та проводити меморіальні заходів щодо учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

Ще наприкінці минулого року уряд, який координує діяльність Інституту вирішив створити територіальні органи для імплементації національної пам'яті на місцевому рівні.

Протягом 2019 року такі центри відкрилися в Харкові, Дніпрі, Вінниці і Львові. Останнім містом стала Одеса. В Харкові відділ очолила координаторка громадської ініціативи «Харківська топонімічна група» Марія Тахтаулова, в Дніпрі – голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Ігор Кочергін, у Вінниці – військовий історик Богдан Галайко. У Львові конкурс на посаду ще триває, а керівником Південного регіонального відділу в Одесі став історик та активіст, учасник бойовий дій на Донбасі Сергій Гуцалюк.

Діяльність міжрегіонального відділу буде присвячена Одеській, Миколаївський та Херсонській областям, а також Криму, розповів Гуцалюк Радіо Свобода. Гасла інституту – це «зробимо історію популярною» і «історію України без нафталіну», жартує він.

Специфіка півдня України – це наслідки шаленої антиукраїнської і проімперської пропаганди

«Специфіка півдня України – це, перш за все, наслідки шаленої антиукраїнської і проімперської пропаганди, яку тут вели років двадцять. Причому не тільки з території Росії, але також силами представників деяких громадських організацій в Одесі, які готували тут «руську весну», – зазначає Гуцалюк.

Саме подоланням цих наслідків він планує займатися на новій державній посаді

Дводенну програму готували як київські, так і одеські фахівці. В Одесі представлять напрацювання інституту за останні роки, презентують кілька книжок, покажуть фільм про російсько-українську війну та влаштують вечірку.

В рамках презентації інституту пройдуть і спеціалізовані заходи, зокрема для освітян щодо патріотичного виховання молоді. Методичну роботу для працівників освіти в Одесі проводитимуть працівники інституту Олена Охрімчук і Наталія Слобожаніна.

Також за участю місцевих науковців та краєзнавців в Одесі проведуть круглий стіл «Національна пам’ять Півдня України».

Втім, вже ввечері одеситів чекає більш масовий захід – о 19:00 організатори покажуть фільм Івана Тимченка «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас». В широкому прокаті він був у серпні-вересні 2019 року. Фільм заснований на розповіді одного з командирів батальйону «Донбас» Тараса Костанчука – він також зіграв головну роль у фільмі. На одеський показ мають приїхати учасники битви за Іловайськ та члени знімальної групи.

Офіційна презентація одеського відділу проходитиме в Одеській обласній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського. Із повною програмою можна ознайомитись на сайті інституту​. Вона розпочнеться с з демонстрації нових настільних ігор «Українська революція» і «УПА – відповідь нескореного народу». Її проведуть Володимир Поліщук і Олена Охрімчук із Українського інституту національної пам’яті а також автор ігор Юрій Смертига.

Робити історію популярною і ненудною вкрай важливо, говорить Радіо Свобода Гуцалюк. Зараз він веде переговори із кількома одеськими телеканалами, зокрема UA:Suspilne, які будуть виготовляти цікавий контент разом із інститутом.

«Наша аудиторія – це, звісно, всі громадяни, але перш за все молодь. Ми хочемо використати всі сучасні методи з популяризації історії, щоб вона була модною. Гарний приклад цього – мультфільм про історію України, текст для якого писав ТНМК», – говорить Гуцалюк.

Після ігор інститут представить брошуру «2014: початок російсько-української війни» – збірку інформаційних матеріалів Інституту «До 5-річчя від початку збройної агресії Російської Федерації проти України» від Романа Кулика та Максима Майорова.

«Зробимо історію популярною» і «Історію України без нафталіну» – це наші гасла

Захід продовжиться презентацією книги «Дівчата зрізають коси» військової кореспондентки Євгенії Подобної – це спогади 25 жінок, які воювали на сході України у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів. Це і стрілки, і кулеметниці, і медики, і мінометниці, і снайперки. На презентацію приїде авторка і одна з героїнь Катерина Луцик.

За кримську тему на презентації відповідатимуть: авторки книги «Люди сірої зони» про окупацію півострова і подальші репресії Олена Халімон та Анна Андрієвська. Участь також візьме координатор руху «Євромайдан Крим» Андрій Щекун.

Наступна книга, яку представлять в Одесі, – «По той бік себе» наукового співробітника Інституту суспільних досліджень Ірини Реви. Ця книга – вивчення соціально-психологічних і культурних наслідків Голодомору та сталінських репресій

«Дослідження засвідчують, що психологічні якості людей, які в дитячому віці пережили Голодомор, відрізняються від характеристик громадян, які не мали такого досвіду. Постраждалі від геноциду менше, ніж інші їхні однолітки, вірили в ефективність своїх дій, виявляли схильність ставити перед собою завдання простіші, ніж могли би виконати, а їхнє відчуття самореалізованості було відчутно нижчим. При цьому вони виявляли більшу тривожність, частіше страждали від депресій та мали більше психосоматичних захворювань», – зокрема про це йдеться в книзі. Презентувати книгу буде сама авторка

Лекцію з розвінчування історичних міфів проведе в Одесі історик і публіцист Кирило Галушко, засновник проекту LikБез.

Завершить книжну частину презентації журналіст і дослідник Роман Кабачій із роботою «Вигнані на степи». Текст присвячений депортації етнічних українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини на південь України. 9 вересня якраз виповнилося 75 років від підписання угоди між УРСР і комуністичною Польщею про цю депортацію – з території Польщі їх примусово вивозили на територію УРСР. Переселення тривало з 1944 по 1946 рік, всього вивезли близько пів мільйона людей. І завершиться одеська презентація Українського інституту національної пам’яті вечіркою за участі таких виконавців, як Sonya Kay, Ivan NAVI і Go-A.

В подальшому одеський відділ інституту буде і далі популяризувати історію, каже Гуцалюк. На півдні вистачало важливих історичних подій та особистостей, про яких потрібно розповідати людям, робити українською історію популярною. І, звісно, інститут буде займатися вшануванням пам’яті загиблих на Донбасі захисників незалежності України та патріотичним вихованням.