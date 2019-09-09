«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»: думки глядачів про фільм розділилися

Все частіше український кінематограф піднімає важливі для суспільства теми – тлумачення історії, анексію Криму та війну на Донбасі. Не стала винятком і стрічка «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас», яка розповідає про трагічні події влітку 2014 року під Іловаськом та розстріл українських підрозділів у «Іловайському котлі».

Радіо Свобода зібрало коментарі дописувачів у соціальних мережах, які вже подивились фільм та поділились своїми враженнями. Обіцяємо в цьому матеріалі не давати спойлери.

Режисер стрічки Іван Тимченко стверджує, що робота над стрічкою тривала майже три роки. Загальний кошторис становив близько 33 мільйонів гривень. При цьому, головний герой стрічки – Тарас Костанчук – зіграв у фільмі самого себе, а також виступив його продюсером. В основі лежить його реальна історія, тож більшість глядачів передчувала, що фільм буде цікавим.

Громадський діяч Андрій Смолій у своєму відгуці в фейсбуці закликав підтримувати українське кіно.

Його підтримують і багато інших дописувачів, які ділилися своїм обуренням щодо пустої зали кінотеатрів на цьому фільмі.

Харківська журналістка Олена Соколинська звертає увагу, що найважливіше у стрічці про Іловайську трагедію – це головний меседж авторів: «Саме те, що автори зробили акцент не на самій трагедії масового підступного розстрілу наших захисників, не на питанні «хто винний» в тому, що військо потрапило у вбивчий котел, а на успішних діях та вірі наших добровольців – це важливіше надбання творчої групи».

Український військовий та волонтер Андрій Савріра пише «Перший раз в житті побачив, як всі присутні в залі досиділи до кінця титрів. Вражає».

Блогер Євген Іхельзон знайшов у стрічці тільки один недолік.

Написала свій відгук і народна депутатка восьмого скликання Ганна Гопко.

Підприємець Денис Пуддубінський пише, що стрічка вийшла максимально наближеною до документалістики й не містить в собі пафосу.

Є і розлогі відверто негативні відгуки на фільм.

Багато дописувачів також писали про те, що ця стрічка видалась для них напрочуд важкою для перегляду.

Декілька дописувачів соціальних мереж також розпочали обговорення самого Костанчука та його ролі в політичному житті України.

Сьогодні Іловайськ – місто поруч із лінією фронту, де люди потерпають від безробіття та безгрошів'я. Про життя міста та його жителів сьогодні читайте у репортажі нашого проекту «Донбас.Реалії».

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