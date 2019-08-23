Продюсер фільму «Додому» про кримських татар став членом Європейської кіноакадемії

Продюсер фільму «Додому» про повернення на батьківщину кримських татар Володимир Яценко став членом Європейської кіноакадемії. Про це йдеться на сторінці фільму «Додому» у фейсбуці.

Яценко є головою Асоціації кіноіндустрії України. Крім «Додому», він продюсував фільми «Дике поле» Ярослава Лодигіна і «Атлантида» Валентина Васяновича.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». У прокат фільм вийде 7 листопада.

«Додому» стане єдиним українським фільмом, який візьме участь у відборі на «Оскар».

Як повідомляв раніше проект Радіо Свобода Крим. Реалії, стрічка вже отримала гран-прі X Одеського міжнародного кінофестивалю, а також була відзначена нагородою за найкращий фільм на міжнародному кінофестивалі в Бухаресті.