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23 Серпень 2019, Київ 16:35
Новини | Суспільство

Продюсер фільму «Додому» про кримських татар став членом Європейської кіноакадемії

Кінопродюсер Володимир Яценко

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Продюсер фільму «Додому» про повернення на батьківщину кримських татар Володимир Яценко став членом Європейської кіноакадемії. Про це йдеться на сторінці фільму «Додому» у фейсбуці.

Яценко є головою Асоціації кіноіндустрії України. Крім «Додому», він продюсував фільми «Дике поле» Ярослава Лодигіна і «Атлантида» Валентина Васяновича.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». У прокат фільм вийде 7 листопада.

«Додому» стане єдиним українським фільмом, який візьме участь у відборі на «Оскар».

Як повідомляв раніше проект Радіо Свобода Крим. Реалії, стрічка вже отримала гран-прі X Одеського міжнародного кінофестивалю, а також була відзначена нагородою за найкращий фільм на міжнародному кінофестивалі в Бухаресті.

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