Український фільм «Додому» претендує на номінацію премії Європейської кіноакадемії – Держкіно

Український фільм «Додому» претендує на номінацію премії Європейської кіноакадемії, повідомило Державне агентство з питань кіно.

«Українська стрічка опинилась серед 46 робіт, які відібрала селективна комісія Європейської кіноакадемії та рекомендувала до подальшого розгляду. Наразі експерти починають формувати остаточний перелік номінантів. Яка зі стрічок і в якій номінації матиме честь позмагатися за «Європейський Оскар», стане відомо 9 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї», – розповіли в Держкіно.

В агентстві наголосили, що лауреатів премії оголосять 7 грудня на офіційній церемонії нагородження Європейського кінопризу в німецькому Берліні.

«Торік до лонг-листа Премії Європейської кіноакадемії потрапили два фільми, створені у копродукції з Україною. А тепер на цю номінацію претендуватиме повністю українська картина, яка має для нас велике історичне і культурне значення. Це надзвичайно приємна новина, яка також засвідчує розвиток української кіногалузі», – вважає голова Держкіно Пилип Іллєнко, який 19 серпня подав у відставку.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона взяла участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». У прокат фільм вийде 7 листопада.

«Додому» стане єдиним українським фільмом, який візьме участь у відборі на «Оскар».