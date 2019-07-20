На Одеському кінофестивалі один із «гран-прі» отримав фільм про кримських татар

«Гран-прі» 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю розділили два фільми – українська стрічка «Додому» Нарімана Алієва і грузинська «А потім ми танцювали» Левана Акіна.

Фільм Алієва розповідає про величезні зусилля кримського татарина, якій везе в Крим тіло свого загиблого на Донбасі сина.

У фільмі Акіна порушується проблема ставлення до представників ЛГБТКІ в консервативній Грузії через оповідь про історію двох танцюристів.

Грузинська стрічка також отримала ще кілька нагород – журі визнало Левана Акіна найкращим режисером у міжнародній конкурсній програмі, а виконавця однієї з головних ролей Левана Ґелбахіані – найкращим актором.

Найкращим режисером журі назвало Алехандро Ландеса, автора фільму «Монос» про безпритульних підлітків, які створили озброєне угруповання на віддаленій горі в джунглях Латинської Америки.

Нагороди отримали і українські фільми. У новій номінації «Вибір глядачів» переміг фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча про новий шанс для звукооператора Вадима, якому доводиться записувати голоси закарпатських тварин. За найкращу акторську роботу також відзначили Ірму Вітовську, яка зіграла в цьому фільмі матір звукооператора.

Найкращим повнометражним українським фільмом журі визнало стрічку «Тато – мамин брат» Вадима Ількова. Він же переміг у номінації «найкраща режисура». Фільм розповідає про відносини співака і художника і його п’ятирічної племінниці, яку йому доводиться доглядати через психічну хворобу сестри.

За найкращий український короткий метр журі нагородило стрічку Оксани Казьміної «Секрет, Дівчинка та Хлопчик» – про взаємодію «дівчинки» і «хлопчика» в саду в умовах відсутності суспільства.

Найкращим документальним фільмом стала норвезька стрічка «Бо ми мужики» Петтера Соммера і Ю Вемуда Свендсена про чоловічі відносини в середньому віці. Спеціальну нагороду журі отримала документалка «Для Сами» Ваад аль-Катеаб і Едварда Воттса про війну в Сирії. Свої нагороди вручила асоціація критиків FIPRESCI – короткометражці Івана Орленка за мотивами роману Франца Кафки «У нашій синагозі» і повному метрові «Мої думки тихі».

Наступний Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 10 по 18 липня 2020 року.