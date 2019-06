На Одеському кінофестивалі відбудеться світова прем’єра фільму про анексію Криму

У 2019 році Одеському міжнародному кінофестивалю виповнюється десять років – ювілейний захід буде проходити в Одесі з 12 до 20 липня. Цього року фестиваль запрошує не тільки в кіно, але й на концерти. Крім вже традиційного симфонічного оркестру під чорно-біле кіно, в Одесі свої композиції зіграють музиканти театралізованого британського кабаре, а засновник «ГогольFest» представить свій перформанс на величезних Потьомкінських сходах. Всі фільми на фестивалі покажуть в Україні вперше, але для одного з них це буде світова прем’єра.

Світовою прем’єрою Одеського міжнародного кінофестивалю стане повнометражна українсько-польська стрічка «Черкаси» – фільм розповідає про долю двох моряків, які під час анексії Криму несуть службу на кораблі протимінної оборони «Черкаси» (U 311). Зйомки фільму розпочалися у квітні 2017 року.

Протягом трьох тижнів у березні 2014 року оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків «Черкас» із екіпажу загальною чисельністю 65 осіб. Корабель Україні ще не повернули.

Консультантом під час зйомок фільму був командир «Черкас» Юрій Федаш. Нині він – офіцер командування ВМС Збройних сил України, капітан 2-го рангу.

«Черкаси» – один з п’яти повнометражних фільмів національної конкурсної програми ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Конкурувати за перемогу із дебютним повним метром режисера Тимура Ященка будуть фільми «Тато – мамин брат» Вадима Ількова, «Панорама» Юрія Шилова та «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. Ще один фільм національної програми організатори кінофестивалю обіцяють назвати пізніше.

Також до національної програми увійшло десять короткометражних стрічок: «Різдвяні історії» Валерії Сочивець та Філіпа Сотниченка, «Знебарвлена» Марини Степанської, «У нашій синагозі» Івана Орленка, «Дитина» Дар’ї Турецької, «Поки не стане чорним» Анастасії Фалілеєвої, «Solitude» Єлізавети Сміт, «Int. Kitchen. Night» Аркадія Непиталюка, «Дорослий / Adult» Жанни Озірної, «Факт(-ура!) змін» Марини Нікольчевої та «Дівчинка, хлопчик та секрет» Оксани Казьміної.

Оцінювати роботи національної конкурсної програми будуть нью-йоркський кореспондент Cahiers du Cinéma, член відбіркового комітету Міжнародного кінофестивалю у Локарно Ніколас Елліотт, режисер Йоанна Кос-Краузе (Польща), кінорежисер і актор Манія Акбарі (Іран), а також продюсер Іванна Дядюра (Україна).

У рамках національної програми цього року будуть вперше нагороджувати фільм у номінації «Приз глядацьких симпатій». Грошовий приз за перемогу в ній складатиме 60 тисяч гривень. Після закінчення показу кожної стрічки глядачам будуть пропонувати оцінити фільми по 5-бальній шкалі.

У міжнародній конкурсній програмі саме голосуванням вже давно визначають переможця – саме глядачі обиратимуть майбутнього власника гран-прі фестивалю – це статуетка «Золотий Дюк» та 10 тисяч євро. Решту переможців визначає професійне журі – цього року воно складається з бельгійського режисера Петера Бросенса, чий фільм «Король бельгійців» в 2017 році здобув головний приз ОМКФ; української акторки Іванни Сахно, відомої завдяки ролям у голлівудських стрічках «Тихоокеанський рубіж. Повстання» і «Шпигун, який мене кинув»; директора Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах Карела Оха; грузинського режисера Нани Еквтімішвілі, чия стрічка «Моя щаслива родина» в 2017 році також здобула дві нагороди на Одеському кінофестивалі; і ірландського актора Баррі Ворда. Одна з його останніх робіт – британський трагікомічний серіал «Кінець ї***ого світу».

У міжнародній програмі нагороди вручатимуть за найкращій фільм (5 тисяч євро), найкращу режисуру (3 тисячі євро) та найкращу акторську роботу (2 тисячі євро). В національній програмі нагороди також отримають найкращий повнометражний та короткометражний фільми (100 та 50 тисяч гривень), найкращий режисер повнометражного кіно (60 тисяч гривень) та найкращій актор (50 тисяч гривень).

У 2019 році на ювілейному кінофестивалі в програмі міжнародного конкурсу братимуть участь 12 фільмів з Албанії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Грузії, Ізраїлю, Італії, Китаю, Колумбії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, України, Уругваю, Франції та Швеції (враховуючи країни копродукції).

1. Художня драма «А потім ми танцювали» (And Then We Danced) Левана Акіна – про життя молодого танцюриста Національного грузинського ансамблю Мераба, який радикально змінюється, коли закохується у свого амбіційного суперника.

2. Дебютна повнометражна картина «Додому» (Evge / Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі, брав участь в програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю-2019.

3. Драма «Монос» (Monos) Алехандро Ландеса – про хаос і туман війни очима підлітків.

4. Драма «Королева сердець» (Dronningen) режисера Май Ель-Тухі. Стрічка показує щасливу жінку, життя якої може зруйнувати поява сина чоловіка від першого шлюбу.

​5. Соціальна драма «Тут був Саша» (Čia buvo Saša) литовського режисера Ернестаса Янкаускаса, який розповідає історію бездітної пари, якій пропонують усиновити на один день хлопчика-бунтівника Сашу.

6. Драма з елементами комедії «Тель-Авів у вогні» (Tel Aviv On Fire) Самеха Зоабі – про недосвідченого молодика з Палестинської автономії, який стає сценаристом популярного ізраїльського серіалу.

7. Комедія «Чоловік, який купив Місяць» (L'uomo che comprò la luna) Паоло Дзукки показує сардинського рибалку, який готовий на все заради коханої жінки.

8. Драматичний фільм «Сувенір» (The Souvenir) режисера Джоанни Гоґґ – про студентку-кінематографістку, яка зав’язує стосунки із харизматичним, але ненадійним чоловіком. Це стає причиною ворожнечі між донькою та мамою.

9. Комедія «Шлях згоди» (He Qun Lu) Луо Ханьсіна розповідає про хлопця, який повертається до Китаю після навчання за кордоном і розпочинає колекторський бізнес.

10. Фільм «Сиротинець» (Parwareshgah) афганського режисера Шаxрбану Садат про підлітка Кодрата, який спекулює квитками до кінотеатру та потім потрапляє до притулку.

11. Меланхолічна комедія «Ініціали С.Г.» (Initials S.G.) режисерів Ранії Аттьє та Даніела Ґарсії – про життя чоловіка середнього віку та його гріхи.

12. Кримінальна комедія «На посту» (Keep an eye out) Кантена Дюпйо​. Фільм «Реальність» цього французького режисера відкривав Одеський кінофестиваль у 2015 році.

Кожного року в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю на Потьомкінських сходах показують класичне чорно-біле кіно під акомпанемент живої музики. Цього року в супроводі симфонічного оркестру під диригуванням композитора Роберта Ісраеля під відкритим небом покажуть фільм «Козаки» 1928 року, який зняли на легендарній американській студії «Метро-Ґолдвін-Маєр» (MGM). Показ відбудеться 13 липня.

Знову глядачів запросять на Потьомкінські сходи 19 липня – там відбудеться перформанс Влада Троїцького, засновника фестивалю сучасного мистецтва «ГогольFest». Акція, яку розробили спеціально для Одеського кінофестивалю, носитиме назву «Сходи на…».

Спеціальну українську ретроспективу «Голлівуд на березі Чорного моря» підготував Центр Олександра Довженка. Програма приурочена до сторіччя Одеської кіностудії та познайомить глядачів із фільмами, що, на думку кінокритиків центру, змінили історію українського і світового кіно. До ретроспективи увійдуть: фільм режисера Петра Чардиніна «Мовчи, суме, мовчи» (1918) із Вірою Холодною у головній ролі; рання кінокомедія Олександра Довженка «Ягідка кохання» (1926); один із перших повоєнних фільмів «Весна на Зарічній вулиці» (1956) Марлена Хуцієва; «Формула веселки» (1966) від режисера радянських «Трьох мушкетерів» Георгія Юнгвальда-Хількевича; «Воєнно-польовий роман» (1983) Петра Тодоровського – перший і єдиний український радянський фільм, що був номінований на «Оскар»; і «Настроювач» (2004) Кіри Муратової.

Ще одним спеціальним показом кінофестивалю стане легендарна німецька стрічка німого кіно «Кабінет доктора Каліґарі» Роберта Віне. Фільм вважається першим в жанрі кіноекспресіонізму, сценарій був задуманий як метафора безумства влади, що піддає свій народ страшним лихам. Показ відбудеться 17 липня у відкритому Зеленому театрі і буде супроводжуватися виступом британського музичного тріо The Tiger Lillies. Стиль театралізованого ансамблю – це суміш передвоєнного берлінського кабаре, опери, ромської музики та чорного гумору. Вони виступали на найрізноманітніших концертних площадках – від лондонських пабів до класичних театрів.

У рамках секції «Фестиваль фестивалів» на кінофестивалі покажуть кінохіти – володарів нагород Берлінського, Каннського і Венеційського фестивалів. «Біль та слава» (Pain And Glory) Педро Альмодовара; «Бакурау» (Bacurau) Жуліано Дорнеллеса і Клебера Мендонса Фільо, «Синоніми» (Synonyms) Надава Лапіда та інші.

Цього року на фестивалі буде троє спеціальних гостей. Перший – це британський режисер і сценарист Майк Лі, автор десятків фільмів та п’єс, семиразовий номінант на «Оскар», п’ятиразовий лауреат кінопремії BAFTA та багатьох інших нагород. Він проведе творчу зустріч із глядачами та відповість на їхні запитання. Візит Лі став можливим завдяки підтримці Британської ради в Україні, режисер неодноразово висловлювався на підтримку незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Другий гість – двічі володарка премії «Сезар» за найкращу жіночу роль, французька акторка Катрін Деньов. Всесвітня слава прийшла до неї після фільму «Шербурзькі парасольки» (1964) – переможця Каннського кінофестивалю, який також отримав чотири номінації на «Оскар». Акторка також працювала із легендарним режисером Луїсом Бунюелем та грала в парі з музикантом та актором Девідом Бові. Катрін проведе на фестивалі майстер-клас та розповість про фільми, які на неї вплинули.

Останній гість – американська акторка та співачка Роуз Макґавен – зірка фільмів «Грайндхаус», «Крик», «Всі жінки відьми» та інших. Роуз Макґавен часто бере участь в заходах, які піднімають важливі питання. Акторка – відома феміністка, активістка руху #MeToo і автор книги «Смілива» (Brave), де вона розповідає про сексуальні домагання в Голлівуді. Макґавен одною з перших звинуватила в сексуальних домаганнях продюсера Гарві Вайнштайна. Роуз, як і Майк Лі, зустрінеться із глядачами в форматі творчої зустрічі.