У Голлівуді засяяла нова українська зірка – Іванна Сахно

Цього року на великому екрані з’явилося аж два голлівудські фільми, де знялася українка. І тепер її називають новою українською зіркою в Голлівуді.

Їй лише 20, а її ім’я в американському кінобізнесі вже на вустах. Це – Іванна Сахно, українська акторка, яка останні три роки активно будує свою кар’єру в США. І не деінде, а в самому Голлівуді.

Впевнена в собі, молода й амбітна, – таких в Америці люблять. Серйозно про талант Іванни заговорили зовсім нещодавно, опісля ролі у фантастичному фільмі «Тихоокеанський рубіж: Повстання». Картина щойно завершила світовий прокат і зібрала майже 300 мільйонів доларів. Українка зіграла там роль кадета Вікторії.

Незважаючи на вже тепер свій тісний розклад із постійними кастингами та читаннями сценаріїв – Іванка погодилася на зустріч в одному із центральних парків Лос-Анджелеса, неподалік від Голлівуду.

​Дівчина каже, опісля ролі у «Тихоокеанському рубежі» її кар’єра стрімко злетіла. Вже були і перші папараці і червоні доріжки. Втім, сьогодні вона пригадує, як все починалося.

Я спочатку брала усі кастинги, які тільки мені давали

«Бути українською дівчинкою, яка приїхала в Лос Анджелес... Я спочатку брала усі кастинги, які тільки мені давали. Мені давали якісь опції, і я казала: так, так, так, я піду на всі кастинги», – згадує Іванна.

Акторський досвід Іванка має ще український, з дитинства. Знімалася в серіалах, фільмах. Та й сама походить із сім’ї українських телевізійників. Мама – режисер, тато – телеоператор в Києві. Втім, себе завжди бачила в Голлівуді, каже вона. Коли Іванці було 15 – поїхала в Ванкувер вчити мову, там випадково познайомилася із голлівудським кастинг-директором, потім приїхала в Лос-Анджелес, перші проби, місцева школа, мова – ну і все закрутилося...

«Я була в Лос-Анджелесі, і я чомусь в якийсь момент відчула, що мені треба поїхати в Нью Йорк, в мене було просто відчуття того, що мені треба туди поїхати. Тому я зібрала свою одну сумку, сказала батькам, що я їду в Нью-Йорк, мені було 17 років. В той же момент, того ж вечора я купила квиток, сіла на літак. Приїхала в Нью Йорк, я не знала, де мені ночувати, подзвонила своїм друзям, вони мене запросили поспати в себе на дивані, і я сказала своєму агенту на той час, що я буду в Нью-Йорку, і буквально наступного ранку вона відправила мене на один кастинг», – розповідає Іванна.

Так вона вперше отримала роль в американському кіно, щоправда у малобюджетному, та ще й у фільмі жахів. Ну і роль нібито й головна, втім, відверто кажучи, мінімальна. Іванка зіграла дівчину на ім’я Моргаз Роуз, яка покінчила життя самогубством, і тепер всі, хто залишає ненависний коментар на її сторінці у Facebook, отримує темне прокляття. ​

Втім, тут було головне, як кажуть, засвітитися. Згодом в Іванки була ще одна роль, і теж у фільмі жахів, тут вона вже мала нагоду продемонструвати свої акторські навички.

​Ну і далі, участь у великобюджетному, фантастичному кіно «Тихоокеанський рубіж». «Такі проекти, вони, звичайно, відкривають двері в інші проекти, і тобі відкривають вже двері на зустрічі із режисерами, з якими ти раніше не міг зустрітися, тому що ці режисери вже в принципі про тебе знають», – каже Іванна.

Такі проекти, вони звичайно, відкривають двері в інші проекти

Кар’єра 20-річної Іванни в Голлівуді розвивається стрімко. Сьогодні вона вже не ходить на усі підряд кастинги, спочатку отримує сценарії, читає їх, а вже потім приймає рішення, погоджуватися на роль чи ні. Вона знайома із багатьма зірками Голлівуду і працює з ними на одному знімальному майданчику. Остання її роль була у фільмі «Шпигун, який мене кинув» із Мілою Куніс. ​Фільм вийде на великі екрани 3 серпня.

Та частина України, яка в мене є, я дуже нею пишаюся

«Мені треба ідеально розмовляти англійською мовою, щоб донести свою думку до людей. Але та частина України, яка в мене є, я дуже нею пишаюся, і я стараюся якомога більше людям розказувати про свою країну, розказувати, що відбувається саме зараз політично і що відбувалося раніше, розказувати про історію, про звичаї і традиції», – ділиться Іванна.

Про свої майбутні плани, а тим паче мрії – дівчина воліє не говорити. Але очевидно, амбіції і цілі в неї є – в протилежному випадку в Голлівуді її б не було.