До зйомок історичного екшена «Захар Беркут» приєдналися колеги з Голлівуду – Держкіно

Знімальній групі українського фільму «Захар Беркут» допоможе Голлівуд, повідомляє прес-служба Держкіно.
Разом із режисером Ахтемом Сейтаблаєвим, як співрежисер над стрічкою працюватиме Джон Вінн.
Продюсерами фільму з американського боку стануть Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз.
Водночас за всю творчу і змістову частину «Захара Беркута» відповідатиме українська команда.
Голлівудські партнери забезпечуватимуть комунікацію з міжнародним акторським складом стрічки і допомагатимуть просувати проект на північноамериканському ринку.
У творчому доробку кінопродюсера Джеффа Райса – понад 90 проектів, зокрема фільми «План втечі» з Арнольдом Шварценеггером та Сильвестром Сталлоне.
Зйомки історичного екшену «Захар Беркут» розпочнуться в середині червня в Карпатах, повідомляють у Держкіно.
Повний акторський склад фільму обіцяють оголосити незабаром. Прем’єра стрічки запланована на 2019 рік.
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