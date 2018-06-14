До зйомок історичного екшена «Захар Беркут» приєдналися колеги з Голлівуду – Держкіно

Знімальній групі українського фільму «Захар Беркут» допоможе Голлівуд, повідомляє прес-служба Держкіно.

Разом із режисером Ахтемом Сейтаблаєвим, як співрежисер над стрічкою працюватиме Джон Вінн.

Продюсерами фільму з американського боку стануть Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз.

Водночас за всю творчу і змістову частину «Захара Беркута» відповідатиме українська команда.

Голлівудські партнери забезпечуватимуть комунікацію з міжнародним акторським складом стрічки і допомагатимуть просувати проект на північноамериканському ринку.

У творчому доробку кінопродюсера Джеффа Райса – понад 90 проектів, зокрема фільми «План втечі» з Арнольдом Шварценеггером та Сильвестром Сталлоне.

Зйомки історичного екшену «Захар Беркут» розпочнуться в середині червня в Карпатах, повідомляють у Держкіно.

Повний акторський склад фільму обіцяють оголосити незабаром. Прем’єра стрічки запланована на 2019 рік.