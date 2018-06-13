Українське фентезі «Сторожова застава» покажуть на Шанхайському кінофестивалі

Український фільм-фентезі «Сторожова застава» покажуть на Шанхайському міжнародному кінофестивалі, який пройде з 16 до 25 червня, повідомляє прес-служба Держкіно.

Фільм демонструватиметься у рамках програми The Belt and Road Film Week. Загалом заплановано п’ять показів українського фільму.

Стрічка «Сторожова застава» режисера Юрія Ковальова вийшла у широкий український прокат у жовтні минулого року і стала одним з лідерів за касовими зборами серед українських стрічок.

У січні кінокомпанія Kinorob, яка займалася виробництвом стрічки, повідомила, що права на «Сторожову заставу» продали в 19 країн.

Фільм-фентезі «Сторожова застава» розповідає про пригоди сучасного школяра, який через магічний портал потрапляє з нашого часу на тисячу років назад, стає свідком і учасником героїчних подій.

Його зняли за однойменною повістю-легендою українського дитячого письменника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка і премії імені Лесі Українки Володимира Рутківського.

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