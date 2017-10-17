Іллєнко: український фільм «Сторожова застава» встановив новий касовий рекорд

Голова Держкіно Пилип Іллєнко заявляє, що український фільм «Сторожова застава» встановив новий касовий рекорд.

«Бокс-офіс «Сторожової застави» за перший вікенд склав 8 184 869 грн., а подивилися фільм 110 628 глядачів! Вітаю нас усіх з новим рекордом українського кіно в прокаті! Але він міг бути більшим!», – написав він на свої сторінці Facebook.

Прем’єра «Сторожової Застави» відбулася 13 жовтня.

«Сторожова Застава» – український фільм-фентезі, знятий за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського. Це історія про звичайного хлопчика, який під час сонячного затемнення потрапляє на тисячу років назад, у Київську Русь.