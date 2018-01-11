Права на український фільм «Сторожова застава» продали в 19 країн – кінокомпанія

Права на український фільм «Сторожова застава» продали в 19 країн, повідомила кінокомпанія Kinorob, яка займалася виробництвом стрічки.

У компанії зазначають, що права на «Сторожову заставу» продали в Китай, Південну Корею, Індію, Японію, Пакистан, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдиви, Казахстан, Молдову, Росію, Білорусь, Киргизстан, Францію та франкомовні території світу, Італію, Іспанію та Канаду.

У кінокомпанії додали, що з грудня 2017 року фільм з англійськими субтитрами доступний для перегляду мешканцям 27 країн світу на платформах iTunes та Amazon Prime.

Прес-служба Kinorob зазначила, що компанія почала повертати Державному агентству України з питань кіно гроші, виділені на виробництво «Сторожової застави».

«Першу частину коштів у розмірі 1 мільйон 20 тисяч гривень було переведено на рахунок фонду Держкіно 8 грудня 2017 року. Подальше повернення коштів планується здійснити за рахунок масштабної міжнародної дистрибуції стрічки», – заявили в компанії.

Фільм-фентезі «Сторожова застава» розповідає про пригоди сучасного школяра, який через магічний портал потрапляє з нашого часу на тисячу років назад, стає свідком і учасником героїчних подій. Його зняли за однойменною повістю-легендою українського дитячого письменника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка і премії імені Лесі Українки Володимира Рутківського.

Прем’єра «Сторожової застави» відбулася 13 жовтня.