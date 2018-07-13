Український продакшн хоче екранізувати п’єсу Сенцова

Український продакшн 435 Films має намір екранізувати театральну п’єсу Олега Сенцова «Номера», повідомила у Facebook продюсерка Анна Палечук. За її словами, проект екранізації студія представить під час Одеського кінофестивалю.

«Усі 61 день голодування ми ведемо з ним активне робоче листування. Я впевнена, що це йому допомагає. Він багато жартує, направляє мене, і мені дуже подобається сам проект», – написала продюсерка.

Також вона оприлюднила постер, який створив для фільму український художник Андрій Єрмоленко.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. Акції на його підтримку відбуваються по всьому світу.

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У цей же день стартує 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Як повідомляється на офіційній сторінці заходу, цього разу глядачам запропонують два комплекти конкурсів: національний і міжнародний повний метр, українські й міжнародні короткометражки.

Фільмом відкриття обрано спільну україно-ісландсько-французьку стрічку «Жінка на війні». Закриватиме Одеський кінофестиваль стрічка французького режисера П’єра Сальвадорі «Звільнені!» із Одрі Тоту в одній із головних ролей, повідомляється на сайті ОМКФ.

Всього на участь у міжнародній програмі подали 752 заявки з 95 країн.