В Одесі 13 липня стартує міжнародний кінофестиваль

13 липня стартує 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Як повідомляється на офіційній сторінці заходу, цього разу глядачам запропонують два комплекти конкурсів: національний і міжнародний повний метр, українські й міжнародні короткометражки.

Окрема програма «Фестиваль фестивалів» покаже переможців основних світових кіноконкурсів цього і минулого року. Зокрема стрічку японського режисера Хироказу Корееда «Сімейна справа», що отримала цього року «Золоту пальмову гілку» в Каннах.

Фільмом відкриття обрано спільну україно-ісландсько-французьку стрічку «Жінка на війні». Закриватиме Одеський кінофестиваль стрічка французького режисера П’єра Сальвадорі «Звільнені!» із Одрі Тоту в одній із головних ролей, повідомляється на сайті ОМКФ.

Одеський кінофестиваль триватиме до 21 липня у своїх традиційних локаціях: Театрі музичної комедії, кінотеатрі «Родина», на Потьомкінських сходах, у Зеленому театрі й Одеській кіностудії.

Всього на участь у міжнародній програмі подали 752 заявки з 95 країн.