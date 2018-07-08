Одеський кінофестиваль назвав цьогорічний фільм-закриття

Одеський кінофестиваль закриватиме стрічка французького режисера П’єра Сальвадорі «Звільнені!» із Одрі Тоту в одній із головних ролей, повідомляється на сайті ОМКФ. Також зазначається, що цей фільм цього року вже здобув нагороду Консорціуму письменників і композиторів «Двотижневика режисерів» Каннського кінофестивалю.

«Комедійна драма «Звільнені!» (En liberté!) розповідає про детектива Івонн, яка живе в містечку на Французькій Рив’єрі. Івонн – молода вдова офіцера поліції та місцевого героя Санті. Вона дізнається, що її чоловік не був таким зразковим, як про нього думав їхній син: молодик Антуан провів 8 років за ґратами у якості його цапа-відбувайла. Івонн готова на все, щоб допомогти дуже привабливому Антуанові повернутися до дружини і звичного життя. На все, окрім розкриття правди. Антуанові складно пристосуватися до життя на волі, де в нього доволі швидко їде дах. Відтоді починається низка вражаючих подій», – розповідають в оргкомітеті фестивалю.

Кінопоказ планується на 21 липня у Фестивальному палаці.

Одеський кінофестиваль запланований з 13 до 21 липня у своїх традиційних локаціях – Театрі музичної комедії, кінотеатрі «Родина», на Потьомкінських Сходах, у Зеленому театріта Одеській кіностудії. На відкритті покажуть фільм ісландсько-французсько-українського виробництва «Жінка на війні» (2018), який показували на Тижні кінокритики у рамках Канського кінофестивалю. Всього на участь у міжнародній програмі подали 752 заявки з 95 країн.