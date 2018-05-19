Каннський кінофестиваль оголосив головні нагороди

На Каннському кінофестивалі оголосили нагороди головного конкурсу. «Золоту пальмову гілку» отримав фільм японського режисера Хірокадзу Корееди «Злодюжки». Другу нагороду, Ґран-прі, має фільм «Чорний ку-клукс-кланівець» режисера Спайка Лі зі США.

Найкращим режисером визнаний Павел Павліковський із Польщі за фільм «Холодна війна». Нагороду найкращому сценаристові отримали двоє: Аліче Рорвахер із Італії за власний фільм «Щасливий як Ладзаро» і іранець Надер Саейвар за сценарій фільму «Три обличчя» відомого іранського режисера Джафара Панагі. Іще одну з головних нагород, Приз журі, має фільм «Капернаум» ліванської режисерки Надін Лабакі.

Нагороду найкращій акторці отримала Самаль Єслямова з Казахстану за роль у фільмі «Айка» російського режисера Сергія Дворцевого, найкращим актором став Марчелло Фонте з фільму Маттео Ґарроне з Італії «Dogman».

Попереднього дня, 18 травня, нагороду в іншому конкурсі Каннського кінофестивалю, «Окремий погляд», за режисуру отримав фільм «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці.