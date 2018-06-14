Організатори Одеського кінофестивалю попрощалися із Кірою Муратовою оплесками

На дев’ятому Одеському міжнародному кінофестивалі анонсували, що покажуть один з фільмів одеського режисера Кіри Муратової, яка померла 6 червня. Вона була другом фестивалю, його невід’ємною частиною, заявила генеральний продюсер фестивалю Юлія Сінькевич.

«Цього року на нас чекало багато сумних подій. Буквально кілька днів тому ми втратили видатну режисерку, сценаристку й акторку Кіру Муратову. Це велика втрата для нас і всього світового кіно. Артистів традиційно проводять оплесками і я хочу, аби ми провели її сьогодні», – сказала Сінькевич на прес-конференції в Одесі. Який саме фільм покажуть на фестивалі, організатори пообіцяли повідомити пізніше.

Одеський кінофестиваль запланований з 13 до 21 липня у своїх традиційних локаціях – Театрі музичної комедії, кінотеатрі «Родина», на Потьомкінських Сходах, у Зеленому театріта Одеській кіностудії.

Статуетку «Золотий дюк», яку кожного року вручають за внесок в розвиток кінематографу, отримає акторка Ада Роговцева, яка спеціально приїде на церемонію відкриття кінофестивалю в Одеському національному театрі опери і балету.

На відкритті покажуть фільм ісландсько-французсько-українського виробництва «Жінка на війні» (2018), який показували на Тижні кінокритики у рамках Канського кінофестивалю.

Всього на участь у міжнародній програмі подали 752 заявки з 95 країн. З цієї великої кількості заявок організаторивідібрали дванадцять фільмів з шістнадцяти країн, каже програмний директор фестивалю Антельм Відо. В тому числі стрічки з Білорусі, Бельгії, України, Сполучених Штатів та інших.

У міжнародній програмі заплановане вручення чотирьох статуеток «Золотий Дюк» – гран-прі фестивалю, результати якого визначають глядачі (10 тисяч євро), найкращій фільм (5 тисяч євро), найкращий режисер (3 тисяч євро) і найкращий актор (2 тисячі євро).

До складу журі цього року входять продюсер Ева Пущинська, режисери Рітеш Батра, Арно де Пальєр і Ігор Мінаєв. Хто стане головою журі міжнародної програми, організатори обіцяють повідомити пізніше.

Для участі в національній конкурсній програмі повних і короткометражних фільмів поступило 252 заявки, з яких оргкомітет відібрав 5 повнометражних і 14 короткометражних фільмів. Їх будуть оцінювати акторка Катерина Молчанова (Україна), режисер Леван Коґуашвілі (Грузія), кураторка Berlinale Co-production Market Мартіна Блайз (Німеччина) і продюсер Маріанн Слот (Франція).

У конкурсі європейських документальних фільмів будуть змагатися 8 документальних стрічок з 11 країн світу. Оцінювати роботу документалістів будуть координатор міжнародного кінофестивалю у Торонто Дорота Лех (Польща) і режисер Остап Костюк.

На Потьомкінских сходах цього року будуть показувати чорно-білу німу стрічку 1923 року «Safety Last» Сема Тейлора і Фреда С. Наймаєра. Фільм демонструватимуть під музику Карла Девіса у виконанні Одеського симфонічного оркестру.

Окрему програму «Танцюють всі» складуть з українських музичних комедій 1930-1970 років – це спільний проект із Центром Олександра Довженка. Одесити зможуть подивитися фільми «Гармонь» (1934), «Літа молодії» (1958), «Чорноморочка» (1959), «Їхали ми їхали» (1962) і «Поцілунок Чаніти» (1974).

Також гостей фестивалю чекають ще кілька спеціальних позаконкурсних програм: перша – кінохіти міжнародних фестивалів, в рамках якої покажуть в тому числі фільм «Донбас» Сергія Лозниці; друга – фільми до сторіччя зі дня народження режисера Інгмара Бергмана; третя – ізраїльські фільми; четверта – дитяче кіно від фестивалю «Чілдрен кінофест»; і п’ята – фільми японського режисера Наомі Кавасе. Володарка гран-прі Канського кінофестивалю за фільм «Траурний ліс» 2007 року спеціально приїде в Одесу для участі в кінофестивалі.