Два українських фільми покажуть на Мюнхенському кінофестивалі – Держкіно

До конкурсної програми Мюнхенського міжнародного кінофестивалю потрапили два українських фільми, повідомляє Держкіно. Це дебютний фільм режисера Романа Бондарчука «Вулкан» та картина Сергія Лозниці «Донбас».

Фільми відібрані до участі у конкурсній програмі фестивалю INTERNATIONAL INDEPENDENTS, повідомляють в Держкіно, за підтримки якого створено обидві картини.

В Держагенстві крім того повідомили, що стрічка «Вулкан» також відібрана до участі у конкурсній програмі «East of the West» 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах – одного з найстаріших кінофестивалів класу «А». Світова прем’єра фільму відбудеться 1 липня.

У свою чергу, світова прем’єра фільму «Донбас» відкрила офіційну конкурсну програму Un Certain Regard («Особливий погляд») цьогорічного Каннського кінофестивалю. Стрічка отримала приз за найкращу режисерську роботу, зазначає Держкіно.

Читайте також: Український фільм «Донбас» отримав нагороду в Каннах

Другий у Німеччині за значенням після Берлінського кінофестивалю Мюнхенський міжнародний кінофестиваль цього року відбудеться з 28 червня по 7 липня.