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12 Червень 2018, Київ 18:24
Новини | Суспільство

Два українських фільми покажуть на Мюнхенському кінофестивалі – Держкіно

Режисер Сергій Лозниця представить свій фільм «Донбас» на Мюнхенському кінофестивалі

До конкурсної програми Мюнхенського міжнародного кінофестивалю потрапили два українських фільми, повідомляє Держкіно. Це дебютний фільм режисера Романа Бондарчука «Вулкан» та картина Сергія Лозниці «Донбас».

Фільми відібрані до участі у конкурсній програмі фестивалю INTERNATIONAL INDEPENDENTS, повідомляють в Держкіно, за підтримки якого створено обидві картини.

В Держагенстві крім того повідомили, що стрічка «Вулкан» також відібрана до участі у конкурсній програмі «East of the West» 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах – одного з найстаріших кінофестивалів класу «А». Світова прем’єра фільму відбудеться 1 липня.

У свою чергу, світова прем’єра фільму «Донбас» відкрила офіційну конкурсну програму Un Certain Regard («Особливий погляд») цьогорічного Каннського кінофестивалю. Стрічка отримала приз за найкращу режисерську роботу, зазначає Держкіно.

Читайте також: Український фільм «Донбас» отримав нагороду в Каннах

Другий у Німеччині за значенням після Берлінського кінофестивалю Мюнхенський міжнародний кінофестиваль цього року відбудеться з 28 червня по 7 липня.

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