Українські фільми, які покажуть на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах

У чеське місто Карлови Вари з’їжджаються десятки тисяч людей – 29 червня тут стартує один із найстаріших та найпрестижніших європейських кінофестивалів. На форумі покажуть близько 200 фільмів, але в основну конкурсну програму увійшли лише дванадцять. На фестивалі також представлять кілька українських фільмів.

Український фільм «Вулкан» режисера Романа Бондарчука братиме участь в конкурсній програмі «East of the West» («На схід від Заходу»). Він створювався спільно Україною і Німеччиною.

За сюжетом трагікомедії, головний герой Лукас – перекладач ОБСЄ – переживає кризу середнього віку. «У складі моніторингової місії він вирушає на кордон із Кримом. Cерія дивних збігів залишає Лукаса сам на сам із таємничим і хаотичним всесвітом південного степу, в якому життя здається відірваним від будь-якої структури. У цих дивних місцях, де люди віднаходять щастя у найпростіших, часто буденних речах, де переплелися минуле, сучасне і майбутнє, де кожен день може стати останнім, Лукас починає життя спочатку», – розповідають у Державному агентстві України з питань кіно (Держкіно), за підтримки якого створили «Вулкан».

Серед українських проектів, які представлять в рамках фестивалю – «Історія зимового саду» режисера Семена Мозгового, який боротиметься за перемогу у пітчингу «Docs in Progress».

Історія фільму, виробництво якого здійснила компанія «МейнСтрім Пікчерс», розгортається навколо долі павільйону Квітникарства колишнього ВДНГ та його працівниці похилого віку Валентини Вороніної, для якої підтримка цього простору – найголовніше у житті. Та після 45 років праці жінку просять піти на пенсію, але вона не погоджується. Рослини без неї загинуть, переконана Валентина. Водночас «група загадкових радіоестезистів знаходить біля входу в павільйон канал потужної позитивної енергії», – йдеться на сайті Держкіно.

Ще один український проект, який побачить 53-ій Міжнародний фестиваль у Карлових Варах – це робота кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому», виробництва студії Limelite. Це драма, яка описує життя кримськотатарської родини, а також непросту любов до Батьківщини.

Як повідомляє Держкіно, до показу на кінофесивалі фільм став частиною освітньої платформи в Чехії «MIDPOINT Feature Launch».

Проект української документальної стрічки «Панорама» режисера Юрія Шилова також побореться за перемогу у «Docs in Progress».

Створена кінокомпанією «МаГіКа-фільм», кінострічка розповідає історію кіномеханіка Валентина, який працює в «Кінопанорамі», одному з найстаріших кінотеатрів столиці України, вже 44 роки. Та пожежа в кінотеатрі, яка сталася в день його народження, змусила чоловіка піти на пенсію. Тепер він шукає новий сенс життя.

В рамках секції «Another view» також покажуть драматичний фільм «Донбас», поставлений режисером Сергієм Лозницею. Над створенням працювали Німеччина, Україна, Франція, Нідерланди та Румунія.

У фільмі відтворені справжні історії, що розгорталися на сході України.

Загалом організатори цьогорічного кінофестивалю у конкурсі документальних фільмів представили найрізноманітніші авторські підходи та сюжети – від Синайського півострова й іракського міста Мосул до загубленого в південному Непалі буддистського монастиря.

Наприклад, стрічка «Термінові новини» документаліста Томаша Бояра проливає світло на азартну поведінку співробітників декількох видань, яких не запросили на закриту зустріч, де президент Чехії Мілош Земан повинен був нарешті оголосити про намір балотуватися на другий термін або ж відмовитися від боротьби за президентське крісло.

Дебютна стрічка чеської журналістки Яни Андерт «В Мосулі» представляє деталізований репортаж про запеклі бої за один із форпостів бойовиків угруповання «Ісламська держава». Дівчина провела вісім місяців на лінії фронту і фіксувала шокуючі наслідки однієї з найстрашніших гуманітарних катастроф 21-го століття.

Взаємини людини і природи – особлива перлина цьогорічної програми. Наприклад, експериментальна стрічка Даніеля Циммермана «Уолден» відсилає до роману американського мислителя Генрі Давида Торо. Режисер демонструє процес знищення навколишнього середовища, який став необхідним елементом індустріального прогресу.

Найцікавішим в документальному конкурсі може стати литовський фільм «Мости Часу» режисера Адрюса Стонюса і Крістіне Бріде про так звану «балтійську нову хвилю». У 1960-і роки цей кінематографічний рух об’єднав видатних режисерів-документалістів, і його фільми різко виділялися на вичищеному кінематографічному ландшафті СРСР.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах – найбільший у Чехії та найпрестижніший фестиваль у Центральній та Східній Європі. В рамках події підготовлена велика культурна програма: зустрічі з акторами, виставки кіноплакатів, виступи музичних ансамблів.

Серед головних гостей цьогорічного фестивалю – відомий американський режисер і сценарист Баррі Левінсон, який у 1988 році здобув «Оскара» за стрічку «Людина дощу» (мовою оригіналу «Rain Man»).

Баррі Левінсон у Карлових Варах отримає найвищу фестивальну нагороду – «Золотий глобус» за внесок до світової кінематографії.

Кінофестиваль у Карлових Варах завершиться 7 липня врученням «Золотих глобусів» за кращий художній фільм, режисерську роботу, жіночу і чоловічу ролі.