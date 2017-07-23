Гран-прі Одеського кінофестивалю отримав фільм «Король бельгійців»

Головний приз восьмого Одеського міжнародного кінофестивалю отримав фільм Джесіки Вудворт і Петера Бросенса «Король бельгійців» (Бельгія, Нідерланди, Болгарія). Про це стало відомо під час церемонії закриття фестивалю, яка пройшла пізно ввечері 22 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Переможцем конкурсу документальних фільмів стала картина «Головна роль» Сергія Буковського. Мати режисера – актриса Ніна Антонова, яка була героїнею фільму, також отримала нагороду за найкращу акторську роботу Національної конкурсної програми.

Статуетку «Золотий Дюк» за найкращу режисерську роботу вручили Нані Еквтімішвілі з Грузії за фільм «Моя щаслива сім’я».

Найкращим іноземним фільмом фестивалю стала робота іспанського режисера Карли Сімон «Літо 1993»».

«Золотий Дюк» за найкращий український повнометражний фільм отримала кінострічка Dixie Land Романа Бондарчука (Україна, Латвія, Німеччина), приз за кращий український короткометражний фільм – «Випуск’97» Павла Острикова (Україна).

«Золотого Дюка» за вклад у кіномистецтво отримала французька актриса Ізабель Юппер. Отримуючи приз, актриса зазначила, що хоче повернутися, щоб зробити фільм в Україні. Статуетку за внесок у кіномистецтво також вручили польській режисерці Агнешці Холланд.

Восьмий Одеський міжнародний кінофестиваль стартував 14 липня.