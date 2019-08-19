Іллєнко йде з посади голови Держкіно

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко йде з посади – відповідне відеозвернення він оприлюднив 19 серпня.

За словами Іллєнка, він вважає основну мету своєї роботи в Держкіно досягнутою.

«Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мети, навіть не мети, мрії: відродження українського кіно. Але будь-який інструмент потрібен лише для певної роботи в певний момент. Моя мрія здійснилася, і я вважаю, що мета була досягнута. І моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно – завершена», – сказав він.

Іллєнко зазначив, що разом із колегами пройшов шлях «від повного колапсу кіноіндустрії у 2014 році до найкращих показників розвитку галузі за весь період незалежності сьогодні».

Водночас, на думку посадовця, боротьба за крісло голови Держкіно «точно не принесе користі індустрії».

«Сьогодні я написав прем’єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника», – сказав він.

Він анонсував, що й подальша його професійна діяльність буде пов’язана з українським кіно.

Пилип Іллєнко очолив Держкіно у серпні 2014 року.