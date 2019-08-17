Голівудський актор Пітер Фонда помер у віці 79 років

Актор Пітер Фонда помер у віці 79 років від дихальної недостатності, спричиненої раком легень. Про це повідомили його офіційні представники.

Згідно з повідомленням, Фонда помер у своєму домі в Лос-Анджелесі в оточенні рідних.

«І хоча ми оплакуємо втрату цього милого і приязного чоловіка, ми також бажаємо всім пам’ятати його незламний дух та любов до життя», – йдеться в заяві.

Пітер Фонда був сином американського актора Генрі Фонди, чия кар’єра тривала понад 50 років. Генрі Фонда помер у 1982 році.

Фонда-молодший був номінований на «Оскар» за сценарій до фільму «Безтурботний наїник» 1969 року, в якому він також зіграв одну з головних ролей. Фільм, який коштував 380 тисяч доларів, заробив по всьому світу 40 мільйонів – значну на той час суму.

Сестра актора Джейн Фонда – також акторка і антивоєнна активістка. Вона наразилася на критику в США за свою діяльність під час війни у В’єтнамі, зокрема візит до Північного В’єтнаму.