Зірка «Того, хто біжить лезом» Рутгер Хауер помер у віці 75 років

У Нідерландах помер актор Рутгер Хауер – цю інформацію журналістам підтвердив його агент.

За його словами, Хауер помер внаслідок нетривалої хвороби у місті Бітцтерцваг, його поховали 24 липня.

Хауер народився в нідерландському місті Брекелен у 1944 році. Він дебютував у театрі в 1955 році, а вперше з’явився в кіно у 1968-му.

Хауер знявся у понад 150 фільмах, двічі отримував «Золотий глобус» – за ролі у «Втечі з Собібору» та «Фатерлянд». У 1981 році отримав «Золотого тільця» на Нідерландському кінофестивалі за всі свої ролі в цілому.

Широкому загалу Хауер найбільш відомий завдяки ролі репліканта Роя Батті у фільмі «Той, хто біжить лезом» Рідлі Скотта, який вийшов 1981 року.

У 2013 році актор став лицарем Ордену Нідерландського лева – це друга за статусом нагорода в цій країні.

Хауер продовжував активно зніматися аж до своєї хвороби. Зокрема наприкінці 2019 року очікується вихід міні-серіалу «Різдвяна пісня в прозі» (адаптація однойменної повісті Чарльза Діккенса) із його участю.