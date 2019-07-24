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24 Липень 2019, Київ 21:55
Новини | Події

Зірка «Того, хто біжить лезом» Рутгер Хауер помер у віці 75 років

Рутгер Хауер у 2011 році

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У Нідерландах помер актор Рутгер Хауер – цю інформацію журналістам підтвердив його агент.

За його словами, Хауер помер внаслідок нетривалої хвороби у місті Бітцтерцваг, його поховали 24 липня.

Хауер народився в нідерландському місті Брекелен у 1944 році. Він дебютував у театрі в 1955 році, а вперше з’явився в кіно у 1968-му.

Хауер знявся у понад 150 фільмах, двічі отримував «Золотий глобус» – за ролі у «Втечі з Собібору» та «Фатерлянд». У 1981 році отримав «Золотого тільця» на Нідерландському кінофестивалі за всі свої ролі в цілому.

Широкому загалу Хауер найбільш відомий завдяки ролі репліканта Роя Батті у фільмі «Той, хто біжить лезом» Рідлі Скотта, який вийшов 1981 року.

У 2013 році актор став лицарем Ордену Нідерландського лева – це друга за статусом нагорода в цій країні.

Хауер продовжував активно зніматися аж до своєї хвороби. Зокрема наприкінці 2019 року очікується вихід міні-серіалу «Різдвяна пісня в прозі» (адаптація однойменної повісті Чарльза Діккенса) із його участю.

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