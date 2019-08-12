Український мультфільм «Викрадена принцеса» відкликали з прокату в анексованому Криму

Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» (у російськомовній локалізації – «Руслан и Людмила: Перезагрузка») зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника після звернення проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату «Експонента Філм» заявила, що це не порушує закони Росії.

Крим.Реалії звернулися до українського правовласника Film.Ua Group за роз’ясненням. У компанії ситуацію оцінили як «неприпустиму», а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.

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Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» став першою українською стрічкою, що вийшла в комерційний прокат у Китаї. Це сталося в січні 2019 року.

«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. Її режисував Олег Маламуж, сценарій написав Ярослав Войцешек.

В Україні мультфільм вийшов у прокат в березні 2018 року і зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.