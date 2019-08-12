Відома мережа гіпермаркетів пояснила появу на своїх полицях щоденника з картою України без Криму

Українська мережа гіпермаркетів Metro відреагувала на повідомлення про появу на своїх торговельних полицях щоденника з картою України без анексованого Росією Криму.

«11 серпня 2019 року клієнт нашої компанії знайшов на полиці ТЦ METRO за адресою місто Київ, проспект П. Григоренка, 43, шкільний щоденник, на обкладинці якого було зображено карту України без АР Крим. Повідомляємо, що цей товар було вилучено з продажів всіх ТЦ МЕТRO ще 15.07.2019 – одразу після того, як ми отримали перше повідомлення стосовно нього від клієнта», – йдеться в повідомленні.

У компанії «Метро Кеш енд Кері Україна» заявили, що, за попередніми результатами внутрішнього розслідування, «щоденник був принесений до ТЦ Мetro ззовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника».

Водночас 14 липня у Facebook компанія «Папірус» – виробник та постачальник товару, заявила, що тираж щоденника, на якому відображена неповна територія України, вийшов через «порушення процедури перевірки дизайнів».

«Цю помилку ми виявили самостійно, після чого одразу відправили запит на всіх дистриб’юторів про зняття товару з продажу та повернення постачальнику для утилізації. На жаль, частина продукції надійшла в продаж. Ми приносимо вибачення за цю недолугу помилку. Винні у цьому будуть жорстко покарані. Позиція «Папірус» була, є і буде незмінною: Крим – це Україна», – заявили у компанії.

Про те, що українська мережа гіпермаркетів продає дитячі шкільні щоденники з картою України без Криму повідомив у соцмережі Facebook речник Центру громадського здоров’я України Володимир Біруля.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.