Анексія Криму сталася через конкуренцію наддержав – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що анексія Криму Росією сталася «внаслідок конкуренції великих держав». Про це Столтенберг заявив, виступаючи в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії (Нова Зеландія).

«Першим викликом для світової безпеки є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря. Анексія Криму – це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни», – зазначив Столтенберґ.

Також генеральний секретар НАТО відзначив, що спостерігається «зростання російської присутності в інших країнах і регіонах, зокрема, на Близькому Сході».

За його словами, Москва прагне «підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях».

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.