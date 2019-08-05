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06 Серпень 2019, Київ 00:13
Новини | Політика

Анексія Криму сталася через конкуренцію наддержав – Столтенберґ

Столтенберґ: анексія Криму – це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що анексія Криму Росією сталася «внаслідок конкуренції великих держав». Про це Столтенберг заявив, виступаючи в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії (Нова Зеландія).

«Першим викликом для світової безпеки є зростання конкуренції між великими державами. І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря. Анексія Криму – це перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни», – зазначив Столтенберґ.

Також генеральний секретар НАТО відзначив, що спостерігається «зростання російської присутності в інших країнах і регіонах, зокрема, на Близькому Сході».

За його словами, Москва прагне «підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях».

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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