Колаборанти у Криму відреагували на заяви радника президента Зеленського про кримськотатарську автономію

Російська влада анексованого Криму вчергове нервово відреагувала на дискусію українських політиків із приводу автономії кримських татар. Приводом для обурення стала недавня заява політичного радника президента України Микити Потураєва про те, що нове керівництво країни підтримує можливість проголошення на півострові національної автономії. Спеціально для Крим.Реалії – Сергій Стельмах.

Радник президента України Володимира Зеленського, народний депутат, експерт з комунікацій Микита Потураєв заявив, що у президентській партії «Слуга народу» розпочав роботу попередній Комітет з окупованих територій.

Надалі він, можливо, стане одним із комітетів у Верховній Раді України щодо анексованого півострова та окупованих районів Донбасу.

«На рівні цього комітету перспектива створення кримськотатарської національної автономії підтримана, і мною особисто вона підтримується теж», – сказав Микита Потураєв.

Як він зазначив, «кримськотатарський народ це заслужив».

Необхідність проголошення національної автономії Микита Потураєв пояснив у тому числі тим, що таке рішення посилить дипломатичні позиції Києва, розширить можливості тиску на Росію і дозволить ефективніше захищати права корінного народу.

Чи знають про що кажуть?

Тема національної автономії – один із каменів спотикання між адміністрацією президента Володимира Зеленського та українськими політиками, які представляють інтереси корінного народу.

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв наполягає, що нове керівництво країни не до кінця уявляє важливість цього питання. Без національної автономії у корінного народу немає майбутнього розвитку, стверджує політик.

«У команді Зеленського не мають чіткого уявлення, вони недостатньо поінформовані, а не тому, що вони нехтують. Для нас дуже важливо з самим Зеленським, з його командою докладно поговорити про те, які вона (національна автономія – ред.) несе плюси для України, наскільки вона задовольнить законні права корінного народу Криму, в тому числі – підніметься престиж України», – заявив Мустафа Джемілєв.

Джемілєв наполягає, що нове керівництво України не до кінця уявляє важливість національної автономії, адже без неї у корінного народу немає майбутнього розвитку

В Україні триває політична дискусія навколо внесення змін до Х розділу Конституції України, що визначає статус Криму.

Поки до кінця так і не зрозуміло, чи готові президент Зеленський і його політична сила, яка отримала більшість мандатів на виборах до Верховної Ради, внести поправки до Конституції. У ході виборчої кампанії Мустафа Джемілєв звертався з цим питанням до тоді ще кандидата на посаду президента Володимира Зеленського, але не отримав конкретної відповіді.

Як реагують колаборанти?

На дискусію у Києві бурхливо відреагували на анексованому півострові. Депутат російської Держдуми з Криму Руслан Бальбек учергове заявив, що Кремль нібито вже вирішив усі проблеми корінного народу.

Кримські татари ще п'ять років тому отримали від Росії все, про що мріяли

«У сьогоднішньому Криму – це (перспектива проголошення національної автономії – ред.) анахронізм. Упевнений, що це частина тієї анонсованої Володимиром Зеленським інформаційної війни проти Криму і Донбасу, але вони прорахувалися, не знаючи сучасних реалій півострова. Кримські татари ще п'ять років тому отримали від Росії все, про що мріяли – це стосується статусу мови, поваги до релігії та реабілітації», – наполягає парламентарій.

Керівник проросійської громадської організації «К'ирим бірлігі» («Кримська єдність» – ред.) Сейтумер Німетуллаєв заявив, що кримським татарам нібито не до пропозиції української влади про національну автономію на півострові, звинувативши команду президента Зеленського в маніпуляціях і у «втручанні у внутрішні справи Росії».

Пани Бальбек і Німетуллаєв взялися коментувати висловлювання українських політиків із двох основних причин. По-перше, їхня основна функція, з точки зору кремлівського керівництва, саме в цьому і полягає – роздавати коментарі російським і лояльним закордонним ЗМІ, розповідаючи, як Кремль «захистив» інтереси кримчан усіх національностей і відновив у правах кримськотатарський народ.

Міркування політиків, лояльних Кремлю, зводяться до того, президент Росії Володимир Путін своїм указом «реабілітував» корінний народ, а кримськотатарська мова формально є державною в російській конституції Криму. Мовляв, більшого кримським татарам і не потрібно.

Що ж є насправді?

У реальності українська і кримськотатарська мови повністю витіснені з освітнього процесу. Боязка спроба тоді ще віце-спікера російського уряду Криму Ремзі Ільясова повернути національні мови, нехай і в сильно обмеженому вигляді, в освітній процес провалилася.

Руслан Бальбек і його соратник Ейваз Умеров, який очолює так звану «національно-культурну автономію кримських татар», жодного разу не потурбувалися питаннями збереження національної мови, культури і захисту політичних прав співвітчизників. Досить скромна за обсягом законотворча діяльність пана Бальбека ніяк не пов'язана з правами та інтересами корінного народу.

По-друге, заяви українських політиків псують картину «міжнаціональної злагоди» на півострові, нагадуючи корінному народу, що російська анексія привела до істотного урізування їхніх прав і свобод. Пани Бальбек і Німетуллаєв називають подібні акції інформаційною війною і маніпуляціями, хоча саме цим і займаються їхні керівники, обставляючи український півострів усілякими «потьомкінськими селами».

Київ у рамках національного законодавства може запропонувати корінному народу істотно більше, ніж Москва

Якщо проаналізувати медійну активність російських пропагандистів (підконтрольний владі телеканал «Миллет»), то вони постійно зображують кримських татар «аборигенами», які співають і танцюють, життя яких затьмарюють лише якісь побутові проблеми: дороги, газ, вода, матеріальна допомога для завершення будівництва тощо. Політичні сюжети стосуються затримання окремих груп «екстремістів» і обговорення дій влади України та країн Заходу. У той час як у кримському просторі публічна політика відсутня як явище. Адже кримчани ще в 2014 році «отримали все, про що мріяли».

Коли радник українського президента говорить про національну автономію, це не означає, що вона завтра з'явиться, але важливий сам факт: Київ у рамках національного законодавства може запропонувати корінному народу істотно більше, ніж Москва. Не кажучи вже про те, що російська анексія є незаконною і всі спроби Кремля хоч якось легалізувати результати «референдуму» 2014 року поки не мали успіху.

Сергій Стельмах –​ кримський політоглядач (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода