Повернення окупованого Криму. Головна зброя українців – не у форматах переговорів

(Рубрика «Точка зору»)

Новий представник президента України в Криму Антон Кориневич говорить про необхідність пошуку міжнародного формату для переговорів про майбутнє анексованого півострова. Кориневич нагадує про те, що з питання врегулювання на Донбасі існує відразу кілька переговорних майданчиків – це і «нормандський формат», і створені в результаті домовленостей лідерів країн-учасниць цього формату групи в Мінську, а стосовно Криму немає буквально нічого.

Але і дивуватися цьому не доводиться. «Нормандський формат» існує тільки тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України в частині Донецької та Луганської областей. Участь у мінському процесі створює можливість для Росії демонструвати, що вона є не країною-учасником конфлікту, а країною-посередником у переговорах між Києвом і «народними республіками». Для України ж мінські переговори вигідні виключно тим, що дозволяють протягом усіх цих років зберігати санкції проти Росії, яка анексувала Крим і окупувала території на Донбасі.

Із Кримом зовсім інша ситуація. З точки зору Росії, питання півострова вирішене: Крим – невід'ємна частина території Російської Федерації. Настільки ж жорстка позиція в України та всього міжнародного співтовариства: Крим залишається невід'ємною частиною України, а Росія утримує його незаконно.

Справа зовсім не у форматах і майданчиках, а у відсутності будь-якого простору для компромісу й діалогу

Тому справа зовсім не у форматах і майданчиках, а у відсутності будь-якого простору для компромісу й діалогу. Такий простір може з'явитися тільки в тому випадку, якщо в Москві визнають хоча б незаконність самого факту анексії Криму і захочуть розмовляти про врегулювання правових проблем, що виникли після анексії півострова. Але в тому-то й справа, що Кремль жодних правових проблем не бачить, а бачить хіба що «недружні» дії України і західних країн проти Росії, від яких просто потрібно відмовитися в односторонньому порядку.

Україна може, звичайно, імітувати створення міжнародних майданчиків для переговорів щодо Криму без російської участі. Але що робити на таких майданчиках? Американські, європейські або турецькі дипломати просто погодяться з українськими висновками про те, що анексія Криму не є законною і що контроль над територією має бути повернутий Україні. Їх ні в чому не потрібно переконувати. Переконувати потрібно Путіна. А він українських доказів не потребує.

Пам'ять про те, що Україну позбавили частини її території і вона не збирається з цим погоджуватися – головна зброя українців

Тоді що ж можна зробити для того, щоб наблизити повернення Криму? Перш за все, зрозуміти, що це повернення може відбутися тільки після того, як для цього визріють умови в самій Росії. Весь цей час питання відновлення територіальної цілісності України має залишатися головним політичним питанням для самої країни. Наголошую: саме це питання, перед яким усі інші питання – від закінчення війни до економічних реформ – є вторинними. Тому що країна із невстановленими кордонами не може ні війну завершити, ні реформи провести, ні інвестиції залучити. Схоже, саме для того, щоб перетворити Україну на державу-інваліда, Путін анексував Крим і почав війну на Донбасі.

І українцям, думаю, потрібно робити все можливе, щоб самим не забувати про цю «інвалідність», і світові не дати забути. Пам'ять про те, що Україну позбавили частини її території і вона не збирається з цим погоджуватися – поки що, я впевнений, найголовніша зброя українців. Це набагато ефективніше імітації різних переговорних форматів, яких, судячи з усього, все одно не буде.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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