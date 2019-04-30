У Мінінформполітики почали службове розслідування через ролик в аеропорту «Бориспіль»

У Міністерстві інформаційної політики України повідомили про початок службового розслідування за фактом трансляції в аеропорту «Бориспіль» відеоролика, на якому територія України була зображена без анексованого Криму.

«Через технічний збій в кінцевому варіанті ролику залишилася карта, яку взято з фотостоків, в якій відсутні деякі напрями – Туреччина, країни Балтії, Данія та Крим. Ролик було показано всього кілька разів і одразу знято з ротації. Коректна версія відео вже передана для трансляції», – пояснили у Мінінформполітики.

У відомстві назвали інцидент «неприпустимим збоєм» і пообіцяли сприяти поліції у розслідуванні.

Раніше сьогодні у Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України через трансляцію в аеропорту «Бориспіль» відео, на якому Україна була зображена без анексованого Криму. За даними правоохоронців, із відповідною скаргою до поліції звернувся напередодні пасажир летовища.

У поліції заявляли, що лист із пропозицію про розміщення відеоконтенту надійшов до аеропорту з Міністерства інформаційної політики.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.