Поліція відкрила провадження через відео з картою України без Криму в аеропорту «Бориспіль»

У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України через трансляцію в аеропорту «Бориспіль» відео, на якому Україна зображена без анексованого Криму. За даними правоохоронців із відповідною скаргою до поліції звернувся напередодні пасажир летовища.

«Поліцейські документують факт розповсюдження незаконного відеоконтенту та опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували та надали проморолик для розміщення. Попередньо встановлено, що лист з пропозицію про розміщення відеоконтенту надійшов до підприємства з Міністерства інформаційної політики», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

У Мінінформполітики інцидент наразі не коментували.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.