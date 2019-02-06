Посольство України у Франції закликало AFP виправити карту з некоректним позначенням Криму

Посольство України у Франції закликало інформагентство AFP виправити карту, на якій анексований Крим позначений одним кольором з Росією.

«Не дивлячись на численні роз’яснення та однозначну чітку позицію міжнародної спільноти, деякі французькі ЗМІ продовжують допускати помилки в позначенні на картах незаконно анексованою Росією території АР Крим. У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації і неповторення подібних випадків в майбутньому. Очікуємо на адекватну відповідь», – мовиться в повідомленні.

5 лютого на сторінці «AFP news agency» в Twitter з’явилася карта «Хто повинен очолити Венесуелу?». На ній синім кольором позначені країни, які визнали тимчасовим керівником держави голови Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, червоним кольором - прихильники чинного президента Ніколаса Мадуро, білим – країни, які дотримуються нейтралітету. На карті AFP Крим позначений одним кольором з сусідньою Росією (червоним). У той же час материкова Україна – білим.

Варто зазначити, що Україна визнала лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо як голову єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї.