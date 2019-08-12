Ексмер Білогірська, який не визнавав «референдум» в Криму, очолив російський виборчий штаб

Колишній мер анексованого Білогірська Альберт Кнагієв очолив російський виборчий штаб у цьому місті. Про це повідомив «депутат Держдуми Росії від Криму» Руслан Бальбек.

«З головою Держкомнац (Державний комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян – ред.) Ленуром Абдурамановим та членом Ради кримських татар при голові РК Енвером Еміраджиєвим зустрілися з активними мешканцями Білогірська, яких запросив шановний представник регіону Альберт Кангієв», – написав Бальбек і додав, що Кангієва «обрали керівником до виборчого штабу Білогірська».

Бальбек не уточнив, штаб якої саме партії очолив ексмер міста, однак поставив у своєму дописі хештег «#ЄдинаРосіяКрим».

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На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, Кангієв погодився співпрацювати з окупаційною владою не з ідейних міркувань. Про це він розповів у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Давно не спілкувався з Альбертом, не знаю, де він тепер, чим займається. Але, якщо він зайнявся виборами Бальбека та очолив районний штаб, певно, треба думати про користь. Це може бути як матеріальа винагорода, так і обіцянки якоїсь серйозної посади після виборів. Те, що Кангієв не працює «заради ідеї», всі давно знають. Тому про любов до окупантів, звісно ж, не йдеться. Перед колабораціоністами з числа кримських татар поставлена задача: висунути якомога більше кандидатів в депутати місцевого масштабу, особливо в місцях, де кримські татари живуть компактно. Ці депутати потрібні нинішній владі для статистики та звітів», – сказав Умеров.

У березні 2014 року лише два керівники регіонів Автономної республіки Крим відкрито не визнали кримський «референдум» – голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров та мер Білогірська Альберт Кангієв.

Останній тоді заявив, що «ця дія нічого спільного, окрім назви, з референдумом не має».

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Російська влада планує провести в Криму вибори депутатів до підконтрольного їй кримського парламенту та місцевих рад 8 вересня 2019 року. В Україні, США, Євросоюзі та низці країн світу не визнають законність проведення Росією виборів на анексованому півострові.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».