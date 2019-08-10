Крим: Путін знову прибув до Севастополя до «Нічних вовків»

Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув до окупованого Севастополя у Криму, щоб узяти участь у черговому шоу на українському півострові російського мотоклубу «Нічні вовки».

За повідомленнями російських агентств, він приїхав на шоу на мотоциклі з коляскою і привітав російських байкерів із тим, що вони влаштовують цю акцію в Криму вже протягом 10 років.

А лідер клубу Олександр Залдостанов, відомий на прізвисько «Хірург», подякував Путінові за підтримку, яку той надає клубові, і заявив: «Майте на увазі, що всі ми – це ваше воїнство».

Під час захоплення Криму російськими військами навесні 2014 року російські байкери «Нічних вовків» на чолі з Залдостановим брали активну участь у блокуванні українських військових частин і в організації мітингів на підтримку російської окупації. Залдостанов також є особистим приятелем Путіна, той багато разів брав участь у заходах клубу, зокрема і в Криму ще до окупації півострова, і надає клубові державну підтримку, зокрема фінансову.

Через активне сприяння цій окупації Залдостанов-«Хірург» перебуває в санкційних списках, зокрема США і Канади; членам клубу «Нічні вовки» також нерідко відмовляють у в’їзді до країн ЄС та інших держав для проведення там пропагандистських проросійських акцій.