20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации глав группировок «ДНР» и «ЛНР» – Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Мероприятия попытались провести с максимальной помпезностью и демонстрацией власти, на них приехали лидеры образований, считающихся российскими сателлитами и организаций, связанных с Кремлем. Были там и депутаты Государственной Думы, и лидер пропагандистского байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

Так называемая инаугурация на должность главы «ДНР» Дениса Пушилина проходила 20 ноября в Донецком театре оперы и балета имени Соловьяненко. Центр города, где расположен театр, был полностью перекрыт, пропускали лишь участников действа, рассказывают жители Донецка. Зал, вмещающий около тысячи человек, был заполнен в основном представителсями группировки, а также предприятий и организаций, подконтрольных ей.

В Донецк и Луганск съехались лидеры пророссийских сателлитов

Особенной гордостью организаторов ритуала был визит руководителей организованных Россией и непризнанных мировым сообществом образований. Приехали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер Абхазии Валерий Бганба, глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов и главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Клуб по интересам кремлевских марионеток с захваченных земель – так назвал эту встречу представитель международного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

Это пул непризнанных российских сателлитов, серых зон. Они между собой катаются, объединяются

«Это пул непризнанных российских сателлитов, серых зон. Они между собой катаются, объединяются. Недавно у них был съезд непризнанных государств в Абхазии, с другими странами у них просто нет возможности общаться. Приднестровье это оккупированная территория Молдовы, Абхазия и Южная Осетия оккупированные территории Грузии, Крым и «ЛДНР» – украинская территории».

Было несколько иностранцев из Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, представляющих те или иные общественные организации. Их объединяло то, что организации связывают с Москвой.

В день инаугурации «лег» Vodafone

Следует отметить, что в Донецке в день «инаугурации» отключилась мобильная связь Vodafone – единственный оператор через которого из ОРДЛО можно связаться с Украиной. А 21 ноября в день инаугурации отключилась мобильная связь сепаратистов «Лугафон» и в Луганске.

Во время ритуала в Луганске Пасечнику вручили, как символ власти, орден из золота и драгоценных камней. В честь назначения Пушилина выпустили памятную марку. Сразу после церемонии Пасечник назвал единым вектором развития интеграцию с Россией.

Кремль не поздравил Пасечника и Пушилина

Ни на инаугурации в Донецке, ни в Луганске не было ни поздравлений, ни передачи каких либо приветственных слов от российского руководства.

Среди проросийски настроенны людей Донецка распространена обида на Россию за то, что она якобы бросила их и до сих пор не присоединила к себе, считает политолог, эксперт по Донбассу Олег Саакян.

Общественные настроения в Донецке не позволяют раскачивать такой градус пророссийских настроений, как в Луганске

«Общественные настроения в Донецке не позволяют раскачивать такой градус пророссийских настроений как в Луганске. Однако, зависимость оккупационных администраций одинакова как в Луганске, так и в Донецке. Просто Пасечник более кадровый человек из российского резерва, а Пушилин классический местный коллаборант, который играет роль свадебного генерала».

Россия будет пытаться протолкнуть Пушилина и Пасечника в международное сообщество, сделать их частью минских или других переговоров, хотя бы в интернет-формате – такой прогноз делают политологи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)