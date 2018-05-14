Закриті кордони і протести в Європі: як пропутінські байкери «їхали на Берлін»

Скандальні російські байкери «Нічні вовки» влаштували черговий показовий вояж по Європі. Марш під назвою «Дорогами перемоги – на Берлін». На цей раз у Європі зустріли їх чималими акціями протесту та закритими кордонами. Донбас.Реалії слідкували за тим, як далеко їм вдалося доїхати.

Російські байкери «Нічні вовки», які активно підтримали анексію Криму і окупацію Донбасу, вирушили в тур по Європі під гучною назвою «Дорогами перемоги – на Берлін». У Празі їх зустріли акцією протесту.

Ватажок байкерів Олександр Залдостанов, відомий як «Хірург», назвав протестуючих у столиці Чехії «бандерівцями».

Подібний мотопробіг «вовки» влаштовують щороку. Цього року він розпочався у Москві в кінці квітня.

Із Росії байкери приїхали в Білорусь. «Покаталися» на танку і дали прес-конференцію в Бресті. Щоправда, там у прокремліських байкерів та місцевого журналіста виникла конфліктна ситуація, коли останній задав питання про протилежну думку щодо туру байкерів. Журналіст, зокрема, зауважив, що чимало людей думають, що тур – це «лише політика». У відповідь на це лідер байкерів Залдостанов дав зрозуміти білоруському журналісту, що той не бажаний гість на їхній прес-конференції.

–​ Ми тебе звали? Я тебе кликав?

–​ Куди?

–​ Сюди, зараз?

–​ Ми на «ти» перейшли?

–​ Навіщо ти сюди прийшов?

–​ Не «ти», а «Ви».

Пізніше мотоколона мала намір їхати на захід: у Польщу, Словаччину, Чехію і, зрештою, до Німеччини.

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Після Білорусі колона мала рушити до Польщі, але плани змінилися – частину «Вовків» до Польщі не пустили. Через це група розкололася: деяким скандальним мотоциклістам довелося повернути назад. Про перебіг «маршу на Берлін», зокрема й про цей інцидент, активно розповідали на російському федеральному телебаченні.

Ватажок байкерів не поїхав «на Берлін»

Їхні цілі – зовсім не вшанування пам’яті загиблим під час Другої світової. Це – форма пропаганди і розповсюдження «путінізму

Крім Польщі, заборону на в’їзд лідерам «вовків» оголосила Боснія і Герцеговина.

«Весь антураж цих поїздок абсолютно ясно говорить, що їхні цілі зовсім не вшанування пам’яті загиблим радянським громадянам і воїнам під час Другої світової війни. Це – форма пропаганди і розповсюдження «путінізму», – каже політолог Олександр Морозов.

Тим не менше, головний байкер-пропагандист «русского мира» «Хірург» у мотопробігу по Європі цього разу участі не брав. Замість цього активно дописував у мережі Facebook.

«Хірург» відомий як хороший друг Путіна. Він був серед обраних на черговій інавгурації російського президента.

«Росія й без того перебуває в ізоляції і в тяжкому конфлікті з багатьма європейськими урядами через свою досить агресивну і небезпечну політику. Тим не менш, Кремль не збирається зупиняти цих «Нічних вовків», – зауважує політолог Олександр Морозов.

«Нічні вовки» та окупована частина Донбасу

Якщо європейські країни «Нічним вовкам» можуть в’їзд заборонити, то Донбасу діватися нікуди.

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)

Російські гості на мотоциклах приїжджають на окуповану частину Длонбасу як за розкладом. Зокрема, нещодавно «Нічні вовки» навідались до селища Сніжне Донецької області на пропагандистський захід, влаштований бойовиками угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним.

«Брати» байкерів серед бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР»

У Луганську російські «Нічні вовки» організували постійно діючу донбаську філію і призначили тут за головного людину на прізвисько «Прокурор».

«Наш президент Олександр «Хірург» подарував місту ось такий прекрасний знак, на якому були нанесені слова: «Місту-герою Луганську від «Нічних вовків», Росія», – з такими словами «Прокурор» виступив на одному з пропагандистських заходів у Луганську. Крім того, він пообіцяів луганчанам розважальну програму під егідою мотоклубу.

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)

Присвятили у «Нічні вовки» й одного з лідерів угруповання «ЛНР», так званого мера Луганська, Маноліса Пілавова зі словами: «Сьогодні ми набуваємо ще одного нового брата».

Байкери заробляють на пропаганді – політтехнолог

Це фейкове байкерство використовує пропагандистська машина Росії з вигодою для себе, і з вигодою для них, тому що вони на цьому заробляють

З кожним роком пафосно їздити «на Берлін» російським байкерам стає все складніше. Цього разу 9 травня у Німеччині побувала лише частина «вовків», без свого ватажка «Хірурга», який перебував у Москві.

За словами політтехнолога Сергія Гайдая, Кремлю та «Нічним вовкам» вигідне співробітництво, бо, поміж іншого, останнім це приносить фінансову винагороду.

«Це фейкове байкерство використовує пропагандистська машина Росії з вигодою для себе, і з вигодою для них, тому що вони на цьому заробляють», – зауважує Гайдай.

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