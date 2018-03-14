Прокремлівський байкерський рух «Нічні вовки» оголосив тур Балканами

Прокремлівський байкерський рух «Нічні вовки» оголосив про тур в середині березня Балканами і відвідини Боснії та Герцеговини і Сербії.

Близько двох десятків членів байкерського руху, що перебуває з 2014 року під санкціями США за роль в підтримці Росією бойовиків на Донбасі, вирушать в тур балканським країнам для «дослідження культурного впливу Російської імперії на Балканах», повідомили на сайті руху.

Оголошений тур розкритикував боснійський міністр національної безпеки Драган Мектич, назвавши його кампанією із залякування перед виборами, що заплановані на жовтень.

За його словами, «Нічні вовки» несуть «сильні політичні ідеї» і планують відкрити свій офіс в місті Баня-Лука, фактичній столиці сербського регіону Республіка Сербська, щоб стежити за виборами. Влада Сербії, як заявив Мектич, «хоче дати їм легітимність і використати у виборчому процесі».

«Нічні вовки» заявили, що вирушать в Боснію і Герцеговину та Сербію приблизно на дев’ять днів, проїхавши близько 2 тисяч кілометрів, і почнуть 19 березня зі столиці Сербії Белграда.

21 березня «Нічні вовки» планують відвідати Баня-Луку і зустрітися з проросійським главою «Республіки Сербської» Мілорадом Додіком.

Група байкерів заявила, що її тур під назвою «Російські Балкани» спрямований, зокрема, на вивчення історичної спадщини «Російської імперії» і Російської православної церкви.

12 березня помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл попередив про зростання «деструктивної ролі» Росії на більшій частині Балкан.