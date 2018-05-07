«Нічних вовків» у Празі зустріли протестами. «Це агенти Путіна» – активіст

Сергій Стеценко, Іванна Трутненко

Вже третій рік поспіль байкери з «Нічних вовків», близькі до президента Росії Володимира Путіна, приїздять до Праги. Офіційно, щоб відвідати Ольшанське кладовище, де поховані радянські солдати, які загинули під час Другої світової війни. Для супротивників «байкерського нашестя» – ця акція в її маскарадному вигляді нічого спільного зі вшануванням загиблих немає, а є лише черговим проявом російської пропаганди. Проте і прихильників байкерського проїзду Європою на честь Дня перемоги, зібралося чимало. За прихильниками і супротивниками акції у Празі стежили кореспонденти Радіо Свобода.

На під’їзді до Праги, озброївшись прапорами України, Чехії та ЄС і плакатами на кшталт: «Путін – це Гітлер сьогодні», активісти проєвропейської громадської організації Pulse of Europe на кількох автомобілях зібралися ще зранку. Байкерів їм вдалося затримати, перегородивши дорогу вантажівками, але не зупинити. Відкрити проїзд байкерам допомогло втручання посольства Росії.

Чеські однодумці російських байкерів, також на мотоциклах, зібрались у великій кількості. Дехто вдягнувся в імітацію російської військової форми, а своїх залізних коней вони рясно прикрасили «георгіївськими стрічками» та російськими триколорами.

«Всі, хто мав стосунок до перемоги у Другій світовій війні – для мене герої», – говорить прихильник «Нічних вовків».

Між супротивниками та прихильниками «Нічних вовків» час від часу виникали гарячі словесні перепалки. Однак, до відкритого протистояння справа не дійшла. Мітинг по периметру охороняли кілька десятків поліцейських. Щоправда один з активістів Pulse of Europe повідомив Радіо Свобода, що один із «нічних вовків» напав на їхню колегу, яка тримала український прапор.

«Нічні вовки» – агенти Путіна, ще й в нас пропагандують цю філософію

«Ці «Нічні вовки» – агенти Путіна, ще й в нас пропагують цю філософію», – сказав кореспондентам Радіо Свобода чеський активіст.

Основна претензія громадських активістів до акції «День перемоги – На Берлін», а саме так офіційно зветься марш «вовків» Європою – це чергова пропагандистська маніпуляція, яка не має нічого спільного із вшануванням полеглих військових у Другій світовій війні.

Це стало не пам’яттю тих, хто загинув у війні, а інструментом пропаганди путінського імперіалізму

«Ми тут проти чергового приїзду «Нічних вовків» до Праги. Не подобається те, що це стало не пам’яттю тих, хто загинув у війні, а інструментом пропаганди путінського імперіалізму», – каже росіянин, який живе у Чехії, і який прийшов протестувати проти «Нічних вовків».

Колона із «Нічними вовками» дісталася Ольшанського кладовища лише у другій половині дня. Там на них чекали ще кілька десятків їхніх прихильників. Здебільшого чехи, люди різного віку. З квітами в руках. Дехто прийшов із дітьми, в яких на плечах були російські прапори. Один із молодиків був одягнений у футболку із гербом угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним. Відповідаючи на питання Радіо Свобода, вони наполягали – прийшли віддати шану своїм пращурам, загиблим під час Другої світової та похованим тут. Позицію ж «Нічних вовків» щодо, зокрема, анексії Криму – коментували неохоче.

«Наші діди загинули, коли визволяли Прагу. Лежать реально молоді люди, подивіться 20-25 років. Вони Прагу визволили. І всю Чехословаччину», – сказав прихильник «Нічних вовків».

«Віддати належне нашим бійцям, що загинули. Якби не вони, не зрозуміло було б, яким би шляхом все це йшло. Можливо, не було б сьогоднішньої Росії, України... Чехія, Німеччина – все було б інакше», – додала мешканка Праги, яка прийшла покласти квіти на могили загиблих радянських військових.​

Через дорогу від прихильників «Вовків» розташувались і кілька десятків активістів Pulse of Europe. Щоп’ять хвилин між ними виникали лайливі перепалки. Зрештою, вони ледве не завершились бійкою. У відповідь на образливу фразу зі сторони проросійських активістів, один із членів Pulse of Europe намагався підійти до них впритул. Однак вмить був схоплений поліцейськими та спецпризначенцями. Чоловіка силою заштовхнули до автозаку та забрали з місця мітингу.

Після цього інциденту поліція відгородила протестуючих одне від одного та дала кільком десяткам байкерів та їхнім прихильникам зайти на кладовище та покласти квіти до Меморіалу воїнам, загиблим у Другій світовій. Вже 9 травня «Нічні вовки» планують завершити свій мотопробіг у Берліні.

Марш «День перемоги – На Берлін» стартував у Росії 28 квітня. Він приурочений до 73-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною. Перший «похід байкерів на Берлін» відбувся після анексії Криму та початку її агресії на Донбасі, у квітні-травні 2015-го. Як і три роки тому, у кількох країнах акція російських байкерів викликала негативну реакцію, її вважають пропагандистською – через дружбу ідейного лідера мотоклубу Олександра Залдостанова, на прізвисько «Хірург» із президентом Росії Володимиром Путіним. «Хірург» є ініціатором руху «Антимайдан» у Росії і входить в число росіян, що потрапили у список нев’їзних до США і Канади. Цього року участі у марші він не взяв.

Як і минулого року, під час першої спроби «маршу» декількох «вовків» не пропустили через кордон Польщі. Цього ж року лідер польського представництва «Нічних вовків» через соцмережі заявив, що через кордон не пропустили трьох членів клубу – двох громадян Словаччини та одного громадянина Чехії.