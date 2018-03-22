Прокремлівські байкери дісталися боснійського регіону Республіки Сербської

Майже два десятки членів прокремлівського байкерського руху «Нічні вовки» відвідали 21 березня Баня-Луку, адміністративний центр Республіки Сербської, регіону Боснії з переважно сербським населенням в рамках туру, який вони назвали «Російськими Балканами».

Через погані погодні умови, замість того, щоб проїхатися на мотоциклах, група рушила на автомобілях у Баня-Луку, де планується будівництво нового російсько-сербського центру. Потім байкери відвідали церкву Христа Спасителя в центрі міста, де запалили свічки. Їх зустріли кілька десятків громадян перед тим, як вони також поклали квіти до пам’ятника останньому російському імператору Миколі II.

Група не зустрічалася з президентом Республіки Сербської Милорадом Додиком, як очікувалося, хоча Додик, як і члени «Нічних вовків», є прихильниками президента Росії Володимира Путіна.

27 березня «Нічні вовки» планують повернутися до Белграда.

Раніше стало відомо, що лідерам «Нічних вовків» заборонили в’їзд в Боснію і Герцеговину, Їхній лідер Олександр Залдостанов на пірзвисько «Хірург» участі в турі не бере.

Проти «Нічних вовків» і Залдостанова діють санкції Заходу за їхню підтримку проросійських бойовиків на сході України.

Дії учасників клубу, які регулярно намагаються здійснювати мотопробіги по Європі, сприймаються як провокаційні і політично мотивовані.