Боснія заборонила в’їзд лідерам прокремлівських байкерів, які оголосили тур Балканами

Боснія і Герцеговина заборонила в’їзд на свою територію двом лідерам російського прокремлівського байкерського руху «Нічні вовки» наступного тижня. Інформацію про це 15 березня Радіо Свобода підтвердили в Міністерстві закордонних справ країни.

Кому саме заборонений в’їзд і з яких причин – там не уточнили. За даними місцевих ЗМІ, обмеження стосується лідера групи Олександра Залдостанова, відомого за прізвиськом «Хірург», а також лідера сербського відділення «Нічних вовків» Саші Савичу. Причиною називають «міркування безпеки».

Раніше байкери оголосили, що в середині березня проведуть тур Балканами і відвідають Боснію і Герцеговину та Сербію.

Близько двох десятків членів байкерського руху, що перебуває з 2014 року під санкціями США за роль в підтримці Росією бойовиків на Донбасі, вирушать в тур балканським країнам для «дослідження культурного впливу Російської імперії на Балканах», повідомили на сайті руху.

Оголошений тур розкритикував боснійський міністр національної безпеки Драган Мектич, назвавши його кампанією із залякування перед виборами, що заплановані на жовтень.

За його словами, «Нічні вовки» несуть «сильні політичні ідеї» і планують відкрити свій офіс в місті Баня-Лука, фактичній столиці сербського регіону Республіка Сербська, щоб стежити за виборами. Влада Сербії, як заявив Мектич, «хоче дати їм легітимність і використати у виборчому процесі».

«Нічні вовки» заявили, що вирушать в Боснію і Герцеговину та Сербію приблизно на дев’ять днів, проїхавши близько двох тисяч кілометрів, і почнуть тур 19 березня зі столиці Сербії Белграда.

Група байкерів заявила, що її тур під назвою «Російські Балкани» спрямований, зокрема, на вивчення історичної спадщини «Російської імперії» і Російської православної церкви.

12 березня помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл попередив про зростання «деструктивної ролі» Росії на більшій частині Балкан.