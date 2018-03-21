Прокремлівські байкери почали пробіг Балканами з Сербії

Байкери прокремлівського клубу «Нічні вовки» почали пробіг Балканами із візиту до сербського міста Шид, поблизу сербсько-хорватського кордону.

20 березня байкери зустрілися з представниками місцевого мотоклубу і відвідали меморіал солдатам, загиблим у Другій світовій війні й православну церкву.

«Нічні вовки» стверджують, що вивчають історію і спадщину Росії на Балканах. Влада Боснії і Герцеговині заявила, що мотопробіг спрямований на залякування несербського населення в країні, розділеній після війни 1992-1995 років, в ході якої загинуло понад 100 тисяч людей.

Раніше стало відомо, що лідерам «Нічних вовків» заборонили в’їзд в Боснію і Герцеговину, Залдостанов участі в турі не бере.

Через холодну погоду байкери наразі подорожують у фургоні, а не на мотоциклах.

21 березня вони вирушають у Баня-Луку, адміністративний центр Республіки Сербської, регіону Боснії з переважно сербським населенням. 27 березня «Нічні вовки» планують повернутися до Белграда.

Проти «Нічних вовків» і їхнього лідера Олександра Залдостанова, відомого за прізвиськом «Хірург», діють санкції Заходу за їхню підтримку проросійських бойовиків на сході України.

Дії учасників клубу, які регулярно намагаються здійснювати мотопробіги по Європі, сприймаються як провокаційні і політично мотивовані.