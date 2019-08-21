Держкіно: у 2014-2019 бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав 472 млн гривень

У 2014-2019 роках бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав майже 472,9 мільйона гривень, повідомив голова Державно агентства з питань кіно Пилип Іллєнко у своєму звіті. Втім, з оприлюдненої ним інфографіки неясно, чи входять до цієї суми збори від фільмів, які створювалися без фінансової підтримки Держкіно.

Серед лідерів касових зборів – «Я, Ти, Він, Вона» (71 мільйон гривень), «Скажене весілля» (майже 55 мільйонів) та «Викрадена принцеса» (36,4 мільйона). Усі отримували підтримку від Держкіно.

Майже 199 мільйонів гривень українські повнометражні фільми зібрали у 2018 році. Це 8,15% від загального бокс-офісу в Україні.

Кількість глядачів на українських фільмах у 2014-2019 роках перевищила сім мільйонів.

Згідно з інфографікою, за підтримки Держкіно у 2014-2019 роках виготовили 173 фільми (з них 23 анімаційні, 67 ігрових повнометражні, 24 ігрові короткометражні, 56 неігрових та три – літописні матеріали).

Крім того, бюджетне фінансування українського кінематографу зросло з 63 мільйонів у 2014 році до 505,9 мільйона у 2019.

Іллєнко очолив Держкіно у серпні 2014 року. 19 серпня 2019 року він подав у відставку.