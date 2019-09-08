Український фільм «Атлантида» переміг у другій за значимістю програмі Венеційського фестивалю

За результатами голосування журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» перемогу здобув український повнометражний художній фільм Валентина Васяновича «Атлантида», повідомляє Держкіно України.

«Горизонти» є другою за значущістю програмою Венеційського кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа. За перемогу у цій програмі змагалися цьогоріч 19 повнометражних фільмів. «Атлантида» – це фільм про майбутню перемогу у війни з Росією. Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу», – йдеться в повідомленні.

У Держкіно привітали команду, яка працювала над фільмом «з цим неймовірним успіхом».

У знятому за підтримки Держкіно фільмі «Атлантида» головні ролі виконують логіст фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки стрічки відбувалися здебільшого в Маріуполі в січні-березні минулого року.

Венеційський кінофестиваль проходив на острові Лідо з 28 серпня до 7 вересня. У суботу відбулася церемонія нагородження переможців. Володарем «Золотого лева» став фільм «Джокер» американського режисера Тодда Філліпса.