Українська «Кріпачка» стала найпопулярнішим телесеріалом у Польщі

Варшава – Протягом двох місяців мільйони польських телеглядачів затамувавши подих стежили за розвитком сюжету українського серіалу «Кріпачка». Інформація про те, що в п’ятницю 30 серпня Польське телебачення покаже останню серію цього фільму стала топ-новиною масових видань. «Кріпачка» настільки сподобалася полякам, що керівництво Польського телебачення розпочало переговори з продюсером серіалу про те, щоб його третій сезон знімали у Кракові або Варшаві.

Український телесеріал дивляться навіть у найвіддаленіших куточках Польщі, або ж, найнаближеніших, залежно, звідки дивитися. У невеликому селі Фольварки, що неподалік кордону з Україною, живе Рената Плосконь – фермерка, знавець лікарських рослин та організаторка місцевого культурного життя. Вона як і багато її подруг з цього сільця, не пропустила жодної серії «Кріпачки». Каже, що коли по телебаченні показують її улюблений фільм, сільські подвір’я порожніють.

Пані Рената твердить, що український телесеріал набагато цікавіший від тих латиноамериканських, чи турецьких, які вона дивилася. За її словами, польських глядачів приємно вразили гарні актори, ретельно дібрані костюми, а найбільше динамічний і непередбачуваний сюжет фільму. Крім цього, пані Рената зазначає, що «Кріпачка» формує у Польщі позитивний образ України.

Коли ми дивимося цей серіал, українці стають для нас, наче ріднішими. У минулому в нас також була кріпаччина, а ми селяни чули про неї з переказів. Коли я дивлюся «Кріпачку», то уявляю собі як жили мої предки

«Моє село недалеко від польсько-українського кордону. Україна близько, а водночас далеко. В минулому між нашими народами багато всілякого було – і доброго, і поганого, – каже пані Рената. – Коли ми дивимося цей серіал, українці стають для нас, наче ріднішими. У минулому в нас також була кріпаччина, а ми селяни чули про неї з переказів. Коли я дивлюся «Кріпачку», то уявляю собі як жили мої предки».

Польська фермерка каже, що багато жінок у Польщі співпереживають головній героїні серіалу Катерині, бо якоюсь мірою ідентифікуються з нею.

Не одна жінка й сьогодні впізнає у долі Катерини ситуації з власного життя, тому ми дуже їй співчуваємо і переживаємо

Рената Плосконь пояснює: «Там показано долю жінки в патріархальному суспільстві, де домінують чоловіки. На жаль, не одна жінка й сьогодні впізнає у долі Катерини ситуації з власного життя, тому ми дуже їй співчуваємо і переживаємо». Любителька українського серіалу наголошує, що він є чимось більшим ніж просто гарне костюмоване кіно. Мовляв, доля настільки жорстока щодо Катерини, що телеглядачі мимоволі забувають про власні проблеми. «Нещодавно я пережила трагічну ситуацію в родині. Коли дивлюся «Кріпачку», то в мене виникають думки, що не тільки я страждаю. І хоча я розумію, що це тільки кіно, одначе мені стає легше», – пояснює пані Рената.

Любов, краса, шляхетність – кінокритик про причини успіху серіалу

Польський кінокритик Марцін Радомський говорить про три головні причини успіху «Кріпачки» у Польщі. Передусім, це попит на гарні історичні костюмовані фільми, що наповнені любовними перипетіями та інтригами.

Вчинки героїв серіалу позначені шляхетністю не з нашої епохи

«Багато глядачів наголошують, що розвиток сюжету постійно тримає їх у напрузі. Варто звернути увагу на поведінку та моральність головних героїв. Часто їм, як і сучасним людям, доводиться приймати складні рішення, проте вчинки героїв серіалу позначені шляхетністю не з нашої епохи», – зауважує критик.

На думку Радомського, друга причина популярності українського серіалу зумовлена емоційним ставленням поляків до спільного польсько-українського минулого. «Польща та Україна завжди були тісно пов’язані. «Кріпачка» розповідає про долю вродливої невільниці Катерини Вербицької. У сюжеті можна знайти багато епізодів, які стосуються життя кріпаків та дворянства в царській Росії, до складу якої в 19 сторіччі входили й польські землі», – каже критик.

Крім цього, Марцін Радомський звертає увагу на те, що польські телеглядачі активно коментують гру акторів серіалу. За його словами, поляки вважають акторську майстерність виконавців головних ролей зворушливою та вірогідною.

Український серіал – це словянська версія «Рабині Ізаури» – антрополог культури

Захоплення серіалом «Кріпачка» не поділяє Ольга Соляж, антрополог культури українсько-польського походження. За її спостереженнями, сюжет кінострічки та образи головних героїв надто шаблонні і підтверджують стереотипні уявлення про жінок. Скажімо, красива блондинка – це позитивний персонаж, а яскрава брюнетка – негативний. Натомість, на думку Соляж, образ Катерини з «Кріпачки» – це, так би мовити, «інертна мімоза», тобто жінка безхарактерна та покірна.

Польська антрополог культури каже, що спершу зраділа, коли почула, що найпопулярніше в країні телебачення транслюватиме український серіал. Та коли вона почала його дивитися, то здивувалася, що фільм створений в Україні геть російськомовний. Вона твердить, що пересічному польському глядачеві важко зорієнтуватися, де саме відбуваються події фільму.

Цей серіал дивиться моя мама, яка є полькою. Коли я запитала її в якій країні розгортаються події фільму, то вона відповіла, що десь на сході.

Соляж пояснює: «Цей серіал дивиться моя мама, яка є полькою. Коли я запитала її в якій країні розгортаються події фільму, то вона відповіла, що десь на сході. Вона не знала, де знаходиться місто Ніжин, яке згадується у фільмі. Щойно, коли там прозвучала згадка про Київ, то мама зрозуміла, що йдеться про Україну».

Загалом, успіх «Кріпачки» у Польщі антрополог культури пояснює прагненням поляків дивитися гарні костюмовані фільми «про любов» з красивими акторами, але в зрозумілому для поляків культурному оточенні.

Поляки, виховані на романтичній літературі про страждання десь на глибинному рівні готові гарно сприймати саме такі романтичні історії про страждання

«Цей серіал – це слов’янська версія «Рабині Ізаври». Крім цього, поляки, виховані на романтичній літературі про страждання десь на глибинному рівні готові гарно сприймати саме такі романтичні історії про страждання, про жорстоку долю нещасної жертви», – розмірковує Ольга Соляж.

Український фільм – це головна літня розвага поляків – керівник Польського телебачення

Польська прем’єра телесеріалу «Кріпачка» відбулася 1 липня цього року в ефірі найпопулярнішого в країні телеканалу TVP 1. Спершу його показували тричі на тиждень, а потім Польське телебачення вирішило демонструвати його щоденно за винятком четверга. За даними досліджень, «Кріпачку» регулярно дивиться понад 3 мільйони польських глядачів. Неймовірна популярність серіалу спричинило те, що його другий сезон у Польщі розпочався навіть скоріше, ніж в Україні.

Про феноменальний успіх українського серіалу пишуть як спеціалізовані, так і масові польські видання. Яцек Курський, керівник Польського телебачення в інтерв’ю для wirtualnemedia.pl «Кріпачку» назвав літньою розвагою №1 для поляків. За його словами, рішення про показ цього серіалу у Польщі було «пострілом у десятку».

Курський пояснює, що тут успішно поєдналась культурна близькість та історична віддаленість подій: «Зростаюча популярність «Кріпачки» спричинена тугою поляків за добрими закордонними костюмованими серіалами з нашого культурно-цивілізаційного середовища».

Кріпачка» – це серіал, у який поляки закохалися під час сезону відпусток. За долею Катерини стежать сотні тисяч глядачів

Регулярно про перебіг чергових серій «Кріпачки» пише plotek.pl – популярний польський сайт про життя «зірок» масової культури. Анонсуючи останню серію українського фільму цей сайт наголошує: «Кріпачка» – це серіал, у який поляки закохалися під час сезону відпусток. За долею Катерини стежать сотні тисяч глядачів».

Не оминає увагою український серіал газета Fakt – найбільше польське видання для масового читача. Ось як газета описує вечірню пору в Польщі, коли по телевізору показують «Кріпачку»: «Спорожнілі села, порожні дитячі майданчики... Перш ніж почнеш панікувати і подумаєш, що це кінець світу, поглянь на годинник. Якщо вже 20.35, то це означає, що люди сидять у своїх помешканнях і дивляться «Кріпачку».

Інформація про те, що в п’ятницю TVP1 покаже останню 48 серію «Кріпачки» на популярних інтернет-сайтах з’являється в рубриках «головне» і «найкраще». Натомість телеглядачі на інтернет-форумах і соцмережах намагаються вгадати, чим завершиться їхній улюблений телесеріал і сумують, що він закінчується.

Власне, зважаючи на такі настрої поляків, керівництво Польського телебачення розпочало перемовини з продюсером «Кріпачки» про зйомки третього сезону не деінде як у Польщі. Про це повідомила газета Fakt. За неофіційними даними цього видання, «Кріпачка» може «поселитися у Польщі», а події серіалу розгортатимуться в Кракові, чи Варшаві. Мовляв, керівництво Польського телебачення зацікавлено в тому, щоб у фільмі з’явилися «польські акценти».

В Україні перший сезон телесеріалу «Кріпачка» транслювався на телеканалі СТБ протягом лютого-березня 2019 р. Події телесеріалу відбуваються у XIX столітті в Ніжині. Стрічку знімали режисери Фелікс Герчиков та Максим Литвинов у співвиробництві StarLight Films та Film.UA. Другий сезон «Кріпачки» українські телеглядачі побачать восени 2019 року. У Польщі прем’єра другого сезону відбулася 3 серпня на каналі TVP1.