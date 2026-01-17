Кавказ.Реалії: у ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула людина

У ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина, є також травмовані. Про це редакції «Кавказ.Реалії» повідомило джерело в регіоні.

За його словами, до лікарні в Грозному після аварії госпіталізували чотирьох людей із травмами, серед них – і самого Адама Кадирова. Крім того, медичної допомоги потребували ще близько 18-20 осіб, переважно з кортежу. Джерело зазначає, що серйозних травм у більшості з них не було, і до ранку пацієнтів виписали.

Про загиблого повідомив також представник опозиційного руху NIYSO. За його словами, наразі достеменно не відомо, чи йдеться про водія іншого автомобіля, чи про людину з кортежу.

Водночас «Новая газета Европа» пише, що внаслідок аварії загинув водій автомобіля, з яким зіткнулася машина з кортежу Кадирова-молодшого. За даними видання, ДТП сталося після того, як водій головної машини кортежу проігнорував червоний сигнал світлофора на перехресті.

Журналісти зазначають, що за кермом перебував Апті Ірасханов – племінник глави МВС Чечні Аслана Ірасханова та начальник охорони Адама Кадирова. В автомобілі також були ще двоє охоронців. У Ірасханова діагностували перелом шийного відділу хребта, в інших – струс мозку та забої.

Проєкт «ВЧК-ОГПУ» повідомляє, що Адама Кадирова після аварії транспортували до Москви. За інформацією проєкту, він начебто перебуває в Боткінській лікарні, його стан оцінюють як «тяжкий».

Офіційна влада Чечні наразі публічно не коментувала обставини ДТП.

Раніше в телеграм-каналі повідомлялось, що Кадиров перебуває у тяжкому стані. Представник NIYSO розповів Кавказ. Реалії, що до них надійшла інформація з різних джерел, але точно говорити про стан сина голови Чечні вони поки не можуть.

Адам Кадиров у 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, а потім Рамзан Кадиров призначив його куратором так званого Російського університету спецназу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Усього з владою пов’язані близько 100 членів сім’ї Кадирова – за цим показником він у Росії першому місці. За даними російського видання «Проект», на другому місці – президент РФ Володимир Путін, на керівних посадах перебувають понад 20 його родичів.