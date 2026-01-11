«Герої Кадирова» або орденоносний клан. Хто і за що отримує у Чечні найвищі нагороди?

Оточення Рамзана Кадирова знову отримало нагороди. Серед відзначених – сини, зяті, племінники та найближчі соратники глави Чечні. Кадиров так часто вручає нагороди, що навіть у Росії вже на нього скаржаться за «знецінення» державних відзнак та звань.

Редакція Радіо Свобода Кавказ.Реалії зібрала інформацію про те, хто ж вони «Герої Кадирова», чи є вони героями для Чечні, а тим більше для Росії? А також про те, навіщо Кадиров «засіває» своє оточення нагородами і до чого це призводить?

За рік сотні нагород – орденів, медалей та почесних звань – отримали практично одні й ті самі люди. Найбільша їх кількість дісталася дітям Кадирова, їхнім родичам та довіреним особам із вузького кола влади. Навіть високі звання, такі як Герой Чечні, вручалися регулярно і майже завжди без конкретних пояснень. Формулювання нагород залишаються розмитими: «за відданість», «за заслуги», «за збереження традицій». Часто залишається незрозумілим, що саме за ними стоїть.

Раніше питання про знецінення нагород порушувалося і на федеральному рівні. Під час однієї з нарад кінорежисер Олександр Сокуров звернувся до президента Володимира Путіна із закликом переосмислити статус звання Герой Росії. Він зазначав, що воно втратило сенс після того, як його отримали такі постаті, як Рамзан Кадиров та його батько Ахмат.

Самий факт такого звернення показав, що проблема перестала бути регіональною і вийшла за межі Чечні. Коли інформація про критику Сокурова дійшла до Кадирова, він звинуватив режисера в націоналізмі й заявив, що його «варто було б притягнути до відповідальності».

«Герої Росії» в Чечні: хто вони?

Згідно з відкритими даними, у Чечні звання «Героя Росії» мають 36 осіб. Більшість із них – представники родини та найближчого оточення Кадирова.

Така концентрація нагород у руках вузького кола осіб перетворює їх на символ лояльності, а не на визнання реальних заслуг.

Серед нагороджених опинилися, наприклад, люди, щодо яких запроваджено санкції США, Великої Британії та країн ЄС – за причетність до переслідувань представників ЛГБТ, публічних принижень, побиттів, «вбивств честі» та погроз фізичною розправою.

Проте саме ці постаті отримали високі державні звання, включно зі званням «Герой Росії».

Список «героїв» добре відомий: сам Рамзан Кадиров, командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов, депутат Держдуми Адам Делімханов та його брат Шаріп – начальник Росгвардії в Чечні, голова республіканського уряду Магомед Даудов, глава МВС Аслан Ірасханов та інші. Їхні біографії неодноразово ставали предметом журналістських розслідувань та правозахисних доповідей.

Генерал Алаудінов, відомий участю в публічних приниженнях критиків Кадирова, а також вимогами до підлеглих робити «що завгодно» з тими, кого місцева влада вважає «терористами та екстремістами» – аж до фізичної розправи.

Делімханови теж мають неоднозначну репутацію. У міжвоєнний період у Чечні Адам Делімханов був особистим водієм ічкерійського командира Салмана Радуєва.

У лютому 2022 року Адам Делімханов публічно погрожував родині правозахисника Абубакара Янгулбаєва, обіцяючи «кровну помсту».

Магомед Даудов, нинішній прем’єр–міністр Чечні входить до санкційних списків США. Його звинувачують у побиттях і погрозах, зокрема у злочинах у так званих секретних тюрмах проти людей, запідозрених у гомосексуальних зв’язках. У 2016 році прізвище Даудова опинилося в новинах після побиття головного судді Чечні.

Орденоносний клан

Окремої уваги заслуговує і сам глава республіки. 2025 рік став «вдалим» і для нього.

Рамзан Кадиров отримав медаль «За бойову відзнаку». Згідно з положенням, це нагорода за виконання військового обов’язку або керівництво підлеглими під час спецоперацій. У березні таку ж медаль отримав і його тоді ще 17–річний син Адам.

Кадиров також став володарем почесного знака «За досягнення у спорті», заснованого ним самим; нагороду вручав його син Ахмат, призначений міністром спорту республіки.

У відповідь молодий міністр отримав від батька медаль «Пам’яті Ахмата–Хаджі Кадирова». Влітку главу Чечні удостоїли нагороди від архітекторів Росії – «за внесок у розвиток містобудування».

Рамзан Кадиров уже двічі ставав Героєм Чечні: вперше – 24 лютого 2023 року, потім – у жовтні 2025–го. Крім цього, глава республіки має звання почесного академіка Академії наук Чечні, почесного професора низки російських вишів, заслуженого працівника фізичної культури та почесного громадянина республіки. Він нагороджений орденом Ахмата–Хаджі Кадирова, орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня, орденом Мужності, а також безліччю медалей за найрізноманітніші досягнення – від участі у Всеросійському переписі населення до «визволення Криму».

Культ особи

Політологи зазначають, що захоплення Кадирова нагородами нагадує епоху Леоніда Брежнєва, хоча генеральний секретар ЦК КПРС Радянського союзу не призначав собі нагороди самостійно.

Особливо наочно механізм «нагород для своїх» проявляється всередині самої родини глави Чечні. Його мати Аймані Кадирова, президентка фонду імені Ахмата Кадирова, відома насамперед як власниця численних почесних звань і нагород. При цьому Рамзан Кадиров стверджує, що вона ніколи не займалася політикою і вела непублічний спосіб життя: «Тільки її вина [в тому], що вона моя мама», – говорив він.

Старший син глави Чечні Ахмат Кадиров ще навесні 2025 року отримав від свого батька звання «почесного громадянина Грозного». У свої 20 років Ахмат Кадиров обіймає посаду міністра спорту Чечні. За які саме заслуги йому було присвоєно почесне звання – невідомо.

Найвідоміший орденоносець у родині глави Чечні – його син Адам. Попри юний вік, за кількістю нагород він уже перевершив багатьох чиновників і силовиків. Публічна слава прийшла до нього влітку 2023 року після побиття в СІЗО Грозного студента з Волгограда Микити Журавеля, звинуваченого у спаленні Корану. Відео із застосуванням насильства влада республіки поширювала як демонстрацію «справедливої відплати».

Саме після цього Адама Кадирова буквально засипали нагороди. Він отримав звання Героя Чечні, вищі ордени «за заслуги» від Татарстану, Карачаєво–Черкесії та Кабардино–Балкарії, чеченський орден «Даймехкан Сій» («Гордість нації»), а також релігійні нагороди – «За заслуги перед Уммою» та «За служіння релігії Іслам» I ступеня. Серед іншого йому було вручено медалі «Трудова доблесть Росії» та «За внесок у розвиток Російського університету спецназу».

При цьому частину цих звань і нагород на той момент неповнолітній Адам Кадиров формально не міг отримати – якраз через вікові обмеження: такі вимоги прямо прописані в чинному законодавстві. Однак це не стало перешкодою.

Диктатура, санкціонована особисто Путіним

Держнагороди мають слугувати визнанням реальних заслуг і зміцнювати авторитет тих, хто їх отримує. Але масове вручення «з нагоди» перетворює медалі та ордени на формальність, позбавляє сенсу і підриває довіру до самого інституту нагороджень, каже політолог Руслан Кутаєв.

«Нагороди в будь–якій державі – це знак поваги до тих, хто відзначився і може бути прикладом. Але коли їх починають роздавати без явних підстав, вони перетворюються на побрякушки і втрачають цінність. Якщо ж нагороди присвоюються помірно і за заслуги, вони, навпаки, зміцнюють владу: відзначена людина стає авторитетом для оточення, а суспільство починає довіряти інститутам», – пояснює співрозмовник.

Він вважає, що практика формалізації та знецінення державних нагород спостерігається і в інших регіонах Росії.

У Чечні ж ідеться не просто про знецінення звань, а про глибинну кризу легітимності влади як такої, переконаний Хусейн Ісханов, колишній ад’ютант президента Ічкерії Аслана Масхадова:

Це режим, побудований на страху, репресіях і культі однієї родини

«Довіри до влади у чеченського народу не було і не могло бути ніколи – ні за часів Російської імперії, ні в радянський період, ні тим паче сьогодні. Історія відносин із метрополією – це історія насильства, депортацій, брехні та придушення, а не діалогу і рівноправності. Те, що сьогодні відбувається на території окупованої Ічкерії, – це не «стабільність» і не «мир», а узаконена диктатура, санкціонована особисто Путіним. Це режим, побудований на страху, репресіях і культі однієї родини, чия влада тримається не на волі народу, а на абсолютній лояльності окупантам»

На його думку, система державних нагород, звань і посад у Росії втратила початкове значення: їх усе частіше присвоюють не за реальні заслуги, а в контексті силових і репресивних практик.

«Ордени та медалі отримують не за захист батьківщини і не за героїзм, а за участь у каральних операціях, за вбивства дітей, жінок і старих, за зруйновані будинки і долі, за катування, викрадення і позасудові страти, за удари по мирних містах і цивільному населенню», – каже Ісханов.

У цій системі, підсумовує він, «честь перетворилася на фарс, закон – на фікцію, а сама держава стала механізмом заохочення насильства».