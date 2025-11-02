Викрадення, шантаж, вимагання: як жителів Чечні відправляють на фронт проти їхньої волі

Олег Сисоєв





Від початку вторгнення в Україну з Чечні на фронт виїхали вже майже 23 тисячі місцевих жителів – як заявляє влада, добровільно. Однак за офіційними цифрами ховаються історії про викрадення, шантаж і примусове відправлення на війну, встановив проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Про що свідчить такий спосіб призову чеченців: про прагнення «кадирівців» продемонструвати лояльність федеральній владі, ще один варіант розправи з неугодними чи нову можливість заробітку для чеченської влади?

Чеченська влада з 2022 року стверджує, що на війну з республіки відправляють тільки підготовлених бійців, які самі висловили бажання поїхати на фронт. При цьому очільник російського регіону Чечня Рамзан Кадиров періодично вимагає збільшити кількість «добровольців».

«Дармоїди» і «аморальні»: тортури або викуп

Спочатку влада обіцяла військовим щедрі виплати, пільги та пошану, як учасникам «великого джихаду». Втім, досить швидко Кадиров перейшов до погроз і образ: «дармоїдів» із малозабезпечених сімей, які відмовляються від війни, він планував позбавити соціальної допомоги.

Чоловіки, які ніде не працюють, в обтягуючих штанях зібралися і б'ються!

В середині жовтня на весіллі в Курчалоївському районі сталася бійка. Причини її невідомі, але начальник місцевого РВВС Рустам Агуєв впевнений, що все через неробство.

«Справжні чоловіки б'ються на рингу або проявляють себе у війні, а тут що я бачу? Чоловіки, які ніде не працюють, в обтягуючих штанях зібралися і б'ються! Я такого не дозволю в цьому районі! Якщо ти чоловік, покажи себе в Україні! Я зроблю так, що їх побачать там. Якщо є ще бажаючі побитися, повідомте мені, і я вас всіх відправлю», – заявив Агуєв в аудіоповідомленні, яке поширили в соцмережах.

Так відправку на війну в Чечні почали відкрито використовувати як покарання.

Наприклад, у жовтні 2024 року Рамзан Кадиров наказав місцевим силовикам відправляти на фронт жителів, помічених в адміністративних порушеннях або тих, хто веде «ледачий і аморальний спосіб життя».

Наприклад: порушників ПДР, тих, хто неправильно припаркувався, тих, хто споживає наркотики.

Таким людям потрібно запропонувати два шляхи, заявив Кадиров: в'язниця або служба в зоні бойових дій, де «можна показати хоробрість».

Про такий вибір правозахисні організації та опозиційні чеченські блогери розповіли ще навесні 2022 року. Щоправда, перед ним опинялися люди, викрадені силовиками, а серед доступних їм опцій, крім війни і сфабрикованої кримінальної справи, були також тортури в «секретних в'язницях» або відкуп.

Історії «добровольців»

Як стало відомо редакції Кавказ.Реалії, на початку жовтня 2025 року було викрадено двох жителів Чечні, пізніше їх насильно відправили на війну проти України.

Імена цих людей редакції відомі, але не розкриваємо їх з міркувань безпеки. Редакція також змушена приховати імена співрозмовників з числа родичів потерпілих через сформовану практику колективної відповідальності в регіоні.

Одному з викрадених 23 роки, кілька років він був без роботи: всі спроби знайти хоч якесь заняття закінчувалися невдачею, а в отриманні допомоги по безробіттю йому відмовили з незрозумілих причин. За словами сестри потерпілого, від безвиході він іноді міг випити, але не влаштовував скандалів і не виходив з дому нетверезим.

«Він дуже тихий, спокійний, працьовитий, але в нашому селі просто немає ніякої роботи. Освіти у нього немає, підробляв на будівництвах по сезону», – розповіла співрозмовниця.

Можна було б відкупитися, але звідки у нас такі гроші?

она впевнена, що за братом прийшли за наводкою сусіда, який працює в силових структурах:

«Забрали серед білого дня, тримали тиждень у відділку поліції. Потім відпустили на один день під конвоєм, щоб зібрати речі в дорогу, а потім відправили в Україну. Можна було б відкупитися, але звідки у нас такі гроші?».

Конкретну суму, якої б вистачило для відкупу, співрозмовниця не назвала.

Другий уродженець Чечні був викрадений у Грозному, коли відвозив родичку до лікарні. Силовики звинуватили його в проїзді на червоне світло – друг потерпілого, який був з ним у машині, це заперечує.

Незважаючи на це, машину конфіскували, водієві дали два дні на збори і записали в «добровольці».

«Він сам по собі такий добрячок, що навіть мухи не образить. Не розумію, як він буде тримати зброю. Ніякої підготовки і досвіду у нього немає, це якесь беззаконня», – стверджує друг викраденого.

Якби лайк дійсно був, все могло б закінчитися ще гірше

Ще одному жителю Чечні вдалося відкупитися від війни за 800 тисяч рублів. Силовики приїхали за ним через лайк, який він нібито залишив під роликом опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова – ще пару років тому.

«Якби лайк дійсно був, все могло б закінчитися ще гірше. За нашою практикою, за такі речі людей затримують, вичитують по телевізору, забирають членів сім'ї, порушують кримінальні справи», – каже родичка того, хто відкупився від війни.

Потрібну суму родині, яка живе скромно, довелося збирати два дні. Однак навіть після виплати гарантій немає жодних, каже співрозмовниця: «Можливо, за ним прийдуть знову через місяць, хто знає. Такі випадки бувають!»

Вимагання як система

Чутки про можливість відкупитися від відправки на війну проти України з'явилися не на рівному місці, в республіці дійсно існує така «корупційна культура», яка ще довго буде мучити місцевих жителів, впевнений керівник «Асоціації чеченських демократів» Хусейн Ісханов, який живе в Європі.

«До війни люди платили за те, щоб піти або не піти в армію, влаштуватися на роботу або «відкосити» від кримінальної справи. Причому були конкретні ставки», – розповів він.

Кадиров торгує душами в обмін на рейтинг у Кремлі

Однак, на думку Ісханова, заробіток – це не головна мотивація влади Чечні для запису в «добровольці» все більшої кількості жителів.

«Кадиров торгує душами в обмін на рейтинг у Кремлі. Заробіток тут не є пріоритетом. Вони на війну витрачають більше, ніж заробляють. До того ж, ця система дозволяє знизити кількість політично активних, потенційно небезпечних молодих чоловіків: вони або залишають республіку, або гинуть на фронті. До того ж, можна позбутися всіх, хто засвітився в антиурядових колах», – нагадав співрозмовник.

Так, влітку 2023 року «кадирівці» відправили на війну в Україну чотирьох родичів чеченських опозиціонерів братів Янгулбаєвих.

Тоді ж на війні опинився і племінник глави уряду Ічкерії за кордоном Ахмеда Закаєва. За кілька місяців до цього Хусейна Закаєва разом з братом затримали силовики в Урус-Мартані. За словами його родича Шаміля Закаєва, Хусейна не могли визнати придатним до військової служби: через багаторазово оперовану хребтову грижу він не може навіть сидіти.

На відміну від Ісханова, політолог, президент «Асамблеї народів Кавказу» Руслан Кутаєв вважає, що відправка людей з Чечні на фронт – не інструмент демонстрації лояльності Кремлю, а спосіб розправи і заробітку.

«Це не якась спущена зверху установка. Ініціатива йде з місць, від дільничних, співробітників карного розшуку. У них розв'язані руки, і саме тут починається повне беззаконня і відвертий терор щодо населення», – переконаний Кутаєв.