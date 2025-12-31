Ініціатива PURL: Хорватія схвалила внесок у розмірі 15 млн євро

Хорватія схвалила внесок у розмірі 15 млн євро до ініціативи PURL (Перелік пріоритетних вимог для України), повідомило Міністерство закордонних справ країни.

«Уряд Хорватії схвалив внесок у розмірі 15 мільйонів євро до Пріоритетного списку потреб України (PURL), підтверджуючи свою міцну і незмінну підтримку України», – йдеться у повідомленні МЗС країни у соцмережі Х.



Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський подякував Румунії та Хорватії за приєднання до програми та оголошення перших внесків у PURL. За його даними, у 2025 році сума внесків у PURL становила 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд.

На 32-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році, за його словами, становить 15 мільярдів доларів.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.